Самый популярный футбольный клуб России совершил рекордный трансфер в своей истории
Если к этим 20 млн прибавить еще дополнительные бонусы в размере 7 272 729 евро, то доход бывшего клуба казахстанца Бахтиера Зайнутдинова может составить 28 млн евро.
А "Спартак" оформил личный трансферный рекорд за всю историю клуба.
Раньше народная команда из Москвы подобных дорогих покупок не делала. До сего момента самым дорогостоящим игроком "красно-белых" считался Леви Гарсия из Тринидада и Тобаго (18,7 млн).
В прошедшем сезоне турецкого чемпионата Жедсон выходил на поле в 34-х матчах, где забил 7 голов.
Дебют португальца в составе 10-кратных чемпионов России возможен уже 3 августа, когда "москвичи" в рамках третьего тура Премьер-лиги на выезде сыграют против "Акрона".
А днем ранее, скорее всего, также увидим бывшего одноклубника Жедсона, новобранца московского "Динамо" – Бахтиера Зайнутдинова.
Команда казахстанца сразится в гостях с чемпионом РПЛ – "Краснодаром".