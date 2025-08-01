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Спорт

Самый популярный футбольный клуб России совершил рекордный трансфер в своей истории

Футбол Рекордный Трансфер Спартака, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 15:58 Фото: Instagram/FCSM_Official
Московский "Спартак" объявил о переходе из "Бешикташа" португальского полузащитника Жедсона. За этот трансфер турецкий клуб получил 20 779 220 евро, сообщает Zakon.kz.

Если к этим 20 млн прибавить еще дополнительные бонусы в размере 7 272 729 евро, то доход бывшего клуба казахстанца Бахтиера Зайнутдинова может составить 28 млн евро.

А "Спартак" оформил личный трансферный рекорд за всю историю клуба.

Раньше народная команда из Москвы подобных дорогих покупок не делала. До сего момента самым дорогостоящим игроком "красно-белых" считался Леви Гарсия из Тринидада и Тобаго (18,7 млн).

В прошедшем сезоне турецкого чемпионата Жедсон выходил на поле в 34-х матчах, где забил 7 голов.

Дебют португальца в составе 10-кратных чемпионов России возможен уже 3 августа, когда "москвичи" в рамках третьего тура Премьер-лиги на выезде сыграют против "Акрона".

А днем ранее, скорее всего, также увидим бывшего одноклубника Жедсона, новобранца московского "Динамо" – Бахтиера Зайнутдинова.

Команда казахстанца сразится в гостях с чемпионом РПЛ – "Краснодаром".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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