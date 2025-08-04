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Спорт

Хоккеисты "Локомотива" получили золотые перстни стоимостью 20 млн тенге

Хоккей Чествование Команды, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 12:46 Фото: Instagram/hclokomotiv
3 августа в Ярославле (Россия) прошел чемпионский парад в честь победы "Локомотива" в Кубке Гагарина-2025. Триумфаторы сезона в честь своего успеха были награждены драгоценными перстнями, сообщает Zakon.kz.

Игроки "Локомотива" на специально украшенном по случаю торжества автобусе проехали по улицам города, демонстрируя главный трофей КХЛ тысячам собравшихся фанатов. 

Одним из самых ярких моментов церемонии чествования стало вручение команде именных перстней и миниатюрных копий Кубка Гагарина.

По некоторым сведениям, стоимость одного подобного кольца составила около трех миллионов рублей (20 190 000 тенге).

Как отмечают российские СМИ, драгоценные перстни не получили экс-главный тренер "железнодорожников" Игорь Никитин и его помощники, которые после чемпионства ушли в московский ЦСКА. Их также не было на чемпионском параде "Локомотива".

Стоит напомнить, что бывший наставник ярославской дружины Никитин является воспитанником казахстанского хоккея. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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