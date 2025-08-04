Овечкин заработал больше всех денег в истории НХЛ

Знаменитый российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ по доходам за карьеру. 39-летний россиянин заработал 161,72 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMNB, за лидером столичного коллектива по заработкам идут два форварда "Питтсбурга" – Сидни Кросби и Евгений Малкин.

На счету канадца имеется 155,89 млн долларов, а в активе россиянина накоплено 146,87 млн.

Alex Ovechkin is the highest-paid player in NHL history 💸



Anything else stand out? 🤔 pic.twitter.com/9dqT4HkpcC — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) August 2, 2025

Как подсчитали эксперты, в предстоящем сезоне доход Овечкина вырастет до 171,22 млн долларов.

Капитан "Вашингтона" является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, становился обладателем Кубка Стэнли и признавался автором множества других рекордов.