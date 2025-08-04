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Спорт

Овечкин заработал больше всех денег в истории НХЛ

Хоккей Высокий Заработок, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 15:20 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял первое место в рейтинге игроков НХЛ по доходам за карьеру. 39-летний россиянин заработал 161,72 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет RMNB, за лидером столичного коллектива по заработкам идут два форварда "Питтсбурга" – Сидни Кросби и Евгений Малкин.

На счету канадца имеется 155,89 млн долларов, а в активе россиянина накоплено 146,87 млн.

Как подсчитали эксперты, в предстоящем сезоне доход Овечкина вырастет до 171,22 млн долларов.

Капитан "Вашингтона" является лучшим бомбардиром в истории НХЛ, становился обладателем Кубка Стэнли и признавался автором множества других рекордов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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