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Спорт

Видеообзор и итог всех матчей 19-го тура КПЛ-2025 с новым лидером

Футбол Победа Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2025 09:52 Фото: Instagram/jenisfk.kz
В минувшие выходные в чемпионате Казахстане по футболу на уровне высшего дивизиона прошли поединки 19-го тура, где был зафиксирован ряд неожиданных показателей с участием ведущих команд, сообщает Zakon.kz.

Главный сюрприз прошедшего тура преподнес столичный "Женис", который сумел переиграть на выезде "Актобе" со счетом 2:0. 

Нельзя также не подчеркнуть боевую ничью, которую устроил в гостях и ушел от поражения главный аутсайдер КПЛ-2025 "Атырау" в противостоянии с "Ордабасы" из Шымкента – 2:2.

По взаимному соглашению сторон матч между "Астаной" и "Кайсаром", запланированный на 3 августа, был перенесен на более поздний срок из-за участия серебряного призера КПЛ-2024 в еврокубках.

  

В связи с данным пропуском подопечные Григория Бабаяна пропустили на первое место турнирной таблицы алматинский "Кайрат".

Чемпион страны на Центральном стадионе минимально переиграл "Улытау" из Жезказгана – 1:0.

"Жетысу" порадовал фанатов на своей арене в поединке с "Тураном" из Туркестанской области (1:0).

Очень важную победу на выезде одержал костанайский "Тобол", переигравший крепкий "Кызылжар" (Петропавловск) со счетом 2:0.

Благодаря этому успеху команда Нурбола Жумаскалиева плотно укрепилась в призовой тройке чемпионской гонки нынешнего сезона.

Еще в одном матче 19-го тура "Окжетпес" (Кокшетау) дома разошелся миром с восточноказахстанским "Елимаем" – 1:1.  

Теперь внимание казахстанских болельщиков футбола в ближайшие несколько дней будет приковано к играм еврокубков.

6 августа "Кайрат" в Алматы сразится с словацким "Слованом" в Лиге чемпионов УЕФА, спустя сутки "Астана" в гостях померится силами с "Лозанной-Спорт" (Швейцария) в ходе игр Лиги конференций. 

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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