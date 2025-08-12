Главный талант "Кайрата" отмечает 17-летие важным матчем в Лиге чемпионов

12 августа перспективному форварду алматинского "Кайрата" Дастану Сатпаеву исполнилось 17 лет. Этот знаменательный день молодой форвард отмечает на поле Братиславы, где его команда сразится со "Слованом" за выход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Именно Дастан Сатпаев стал главным героем первого матча между "Кайратом" и "Слованом", который прошел неделю назад на Центральном стадионе Алматы.

Тогда еще 16-летний футболист забил единственный гол с пенальти и принес победу своему клубу на 90-й минуте поединка.

Если взглянуть на биографию Дастана, то он родился в Алматы и в восьмилетнем возрасте начал заниматься в Академии "Кайрата".

В мае 2024 года в возрасте 15 лет, 9 месяцев и 14 дней он повторил клубный рекорд, став самым юным футболистом, выходившим на поле в составе основной команды "желто-черных".

За последние годы Дастан ярко проявил себя на международных турнирах, привлек внимание европейских клубов и в ноябре 2024 года получил приглашение на просмотр в английский "Челси", который прошел успешно.

Спустя полгода было объявлено о его переходе в лондонский клуб, куда он поедет после достижения совершеннолетия.

В нынешнем сезоне Сатпаев является одним из лидеров своего коллектива и лучшим бомбардиром команды в каждом из турниров.

В его активе 28 матчей, 12 забитых мячей и 8 результативных передач. В марте этого года он дебютировал за национальную сборную Казахстана, став самым молодым дебютантом в ее истории.