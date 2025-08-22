#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Спорт

"Барыс" продолжает усиливаться легионерами из Северной Америки

Хоккей Игрок Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 12:37 Фото: Instagram/morelli_21
За последние два дня казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил о приглашении в свой состав двух новичков из-за океана, с опытом игры в НХЛ и АХЛ, сообщает Zakon.kz.

Один из этих новобранцев – Мэйсон Морелли – надевал майку топового клуба НХЛ "Вегаса" и теперь будет играть за "астанчан" с контрактом на один год. У 29-летнего форварда имеется 153 очка в 322 матчах АХЛ.

В прошедшем сезоне Морелли выступал за фарм-клуб "Голден Найт" – "Хендерсон". За карьеру он сыграл 10 игр в НХЛ, где набрал 4 (3+1) очков.

Также "Барыс" на один сезон подписал контракт с 26-летним нападающим Тайсом Томпсоном.

Он имеет в своем активе 11 матчей в НХЛ за "Нью-Джерси", плюс 225 игр в АХЛ. До приезда в Казахстан Томпсон выступал в "Бриджпорте" (фарм-клуб "Айлендерс").

"Барыс" начинает новый сезон с четырехматчевой домашней серии и в первом поединке 7 сентября наши хоккеисты примут челябинский "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Совершен самый дорогой трансфер в истории мирового женского футбола
Спорт
11:24, Сегодня
Совершен самый дорогой трансфер в истории мирового женского футбола
Какие позиции занимают казахстанцы перед последним туром Всемирной шахматной олимпиады
Спорт
10:52, Сегодня
Какие позиции занимают казахстанцы перед последним туром Всемирной шахматной олимпиады
Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал турнира WTA 250
Спорт
09:55, Сегодня
Анна Данилина завоевала путевку в полуфинал турнира WTA 250
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: