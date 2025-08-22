"Барыс" продолжает усиливаться легионерами из Северной Америки

За последние два дня казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил о приглашении в свой состав двух новичков из-за океана, с опытом игры в НХЛ и АХЛ, сообщает Zakon.kz.

Один из этих новобранцев – Мэйсон Морелли – надевал майку топового клуба НХЛ "Вегаса" и теперь будет играть за "астанчан" с контрактом на один год. У 29-летнего форварда имеется 153 очка в 322 матчах АХЛ.

В прошедшем сезоне Морелли выступал за фарм-клуб "Голден Найт" – "Хендерсон". За карьеру он сыграл 10 игр в НХЛ, где набрал 4 (3+1) очков.

Также "Барыс" на один сезон подписал контракт с 26-летним нападающим Тайсом Томпсоном.

Он имеет в своем активе 11 матчей в НХЛ за "Нью-Джерси", плюс 225 игр в АХЛ. До приезда в Казахстан Томпсон выступал в "Бриджпорте" (фарм-клуб "Айлендерс").

"Барыс" начинает новый сезон с четырехматчевой домашней серии и в первом поединке 7 сентября наши хоккеисты примут челябинский "Трактор" – вице-чемпиона Кубка Гагарина-2025.