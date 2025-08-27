Лига чемпионов выбрала героя матча "Кайрат" – "Селтик"
Фото: Instagram/kff_team
27 августа официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram назвал героя футбольного матча в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Кайрат" сенсационно выбил "Селтик" по пенальти после 180 минут без голов и впервые в своей истории вышел в основную сетку Лиги чемпионов.
"Темирлан Анарбеков, который заменил травмированного Александра Заруцкого в первом матче в Глазго, стал героем послематчевой серии, отразив удары Адама Айды, Люка Маккоуэна и Дайдзэна Маэды", – передает пресс-служба Лиги чемпионов.
Фото: Instagram/championsleague
Известно, что Анарбекову 14 октября исполнится 22 года. Он родом из Атырау.
Футбольные фанаты назвали Анарбекова героем. Другой казахстанский футболист – Нуралы Алип – поздравил алматинский клуб с уникальной победой.
