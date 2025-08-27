#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
533.87
621.64
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
533.87
621.64
6.64
Спорт

Лига чемпионов выбрала героя матча "Кайрат" – "Селтик"

&quot;Кайрат&quot; - &quot;Селтик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2025 07:48 Фото: Instagram/kff_team
27 августа официальный аккаунт Лиги чемпионов в Instagram назвал героя футбольного матча в Алматы, сообщает Zakon.kz.

"Кайрат" сенсационно выбил "Селтик" по пенальти после 180 минут без голов и впервые в своей истории вышел в основную сетку Лиги чемпионов.

"Темирлан Анарбеков, который заменил травмированного Александра Заруцкого в первом матче в Глазго, стал героем послематчевой серии, отразив удары Адама Айды, Люка Маккоуэна и Дайдзэна Маэды", – передает пресс-служба Лиги чемпионов.

Фото: Instagram/championsleague

Известно, что Анарбекову 14 октября исполнится 22 года. Он родом из Атырау.

Футбольные фанаты назвали Анарбекова героем. Другой казахстанский футболист – Нуралы Алип – поздравил алматинский клуб с уникальной победой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
"Кайрат" в ожидании жеребьевки соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
Спорт
07:07, Сегодня
"Кайрат" в ожидании жеребьевки соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
Тренер "Селтика" признал провал своей команды и поздравил "Кайрат"
Спорт
04:37, 27 августа 2025
Тренер "Селтика" признал провал своей команды и поздравил "Кайрат"
Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин
Спорт
04:17, 27 августа 2025
Триумф "Кайрата" прокомментировал Рафаэль Уразбахтин
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: