Названа причина сбоя онлайн-трансляции матча "Кайрат" – "Реал Мадрид"

Казахстанцы, которые не смогли купить билеты на историческую встречу футбольных клубов "Кайрат" и "Реал Мадрид", накануне, 30 сентября 2025 года, смотрели матч по телевизору и онлайн. Сегодня, 1 октября, в соцсетях появились жалобы на сбой онлайн-трансляции. Zakon.kz узнал причину сбоя.

Ее назвали в пресс-службе Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК:

"30 сентября 2025 года в 21:30 во время онлайн-трансляции матча "Кайрат" – "Реал Мадрид" произошел сбой на платформе ТРК "Казахстан" из-за большого количества пользователей. Временно были недоступны сайты qazaqstan.tv, qazsporttv.kz, а также приложения BeeTV, TV+".

При этом, как отметили в ведомстве, эфирное, спутниковое и кабельное вещание шло в штатном режиме.

"Сбой онлайн-платформы вызвал перегрузку смежных сервисов "Казтелерадио" и операторов связи. Количество подключений на онлайн-платформе ТРК превысило расчетный предел в 500 тыс. пользователей. ТРК "Казахстан" уже работает над расширением серверных мощностей и восстановлением стабильной работы сервисов". Пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК

Исторический матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прошел на Центральном стадионе Алматы 30 сентября 2025 года и завершился со счетом 0:5 в пользу гостей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин высказался о разгроме своих подопечных от "Реала". А Хаби Алонсо заявил, что у футболистов королевского клуба "была четкая цель – выиграть матч" с "Кайратом.