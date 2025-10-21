"Пафос" показал атмосферу в Алматы перед матчем с "Кайратом"

Мобилограф "Пафоса" прошелся по Алматы и показал атмосферу в южной столице перед матчем между кипрским клубом и казахстанским "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали в Instagram кипрского ФК.

"Атмосфера "Пафоса" в самом сердце Алматы. Сегодня вечером дебютанты войдут в историю Лиги чемпионов", – говорится под публикацией.

Самыми активными комментаторами, как и в ситуации с "Реалом", оказались казахстанцы. Одни приветствуют гостей, другие выражают уверенность, что победа сегодня будет за алматинским клубом:

"Алматы – столица мира".

"Осень в Алматы – красивая".

"Покажите спокойную, красивую игру".

"Вам желаем удачи, а "Кайрату" – победы".

"Добро пожаловать в прекрасный город Алматы".

"Давайте завалим комментариями, как с "Реалом".

"Решили, как "Реал", поднять себе статистику, сняв ролики в Алматы?"

Отметим, что матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Пафосом" пройдет сегодня, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы. Начало – в 21:45.

