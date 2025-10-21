"Пафос" показал атмосферу в Алматы перед матчем с "Кайратом"
Мобилограф "Пафоса" прошелся по Алматы и показал атмосферу в южной столице перед матчем между кипрским клубом и казахстанским "Кайратом", сообщает Zakon.kz.
Соответствующий ролик опубликовали в Instagram кипрского ФК.
"Атмосфера "Пафоса" в самом сердце Алматы. Сегодня вечером дебютанты войдут в историю Лиги чемпионов", – говорится под публикацией.
Самыми активными комментаторами, как и в ситуации с "Реалом", оказались казахстанцы. Одни приветствуют гостей, другие выражают уверенность, что победа сегодня будет за алматинским клубом:
- "Алматы – столица мира".
- "Осень в Алматы – красивая".
- "Покажите спокойную, красивую игру".
- "Вам желаем удачи, а "Кайрату" – победы".
- "Добро пожаловать в прекрасный город Алматы".
- "Давайте завалим комментариями, как с "Реалом".
- "Решили, как "Реал", поднять себе статистику, сняв ролики в Алматы?"
Отметим, что матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Пафосом" пройдет сегодня, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы. Начало – в 21:45.
Ранее мы писали, будет ли аншлаг после "Реала" на Центральном стадионе Алматы. О том, сколько билетов продано на матч "Кайрата" с "Пафосом", можете узнать здесь.
