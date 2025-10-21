#АЭС в Казахстане
Спорт

"Пафос" показал атмосферу в Алматы перед матчем с "Кайратом"

Алматы перед матчем &quot;Кайрат&quot; – &quot;Пафос&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:07 Фото: Instagram/pafosfc
Мобилограф "Пафоса" прошелся по Алматы и показал атмосферу в южной столице перед матчем между кипрским клубом и казахстанским "Кайратом", сообщает Zakon.kz.

Соответствующий ролик опубликовали в Instagram кипрского ФК.

"Атмосфера "Пафоса" в самом сердце Алматы. Сегодня вечером дебютанты войдут в историю Лиги чемпионов", – говорится под публикацией.

Самыми активными комментаторами, как и в ситуации с "Реалом", оказались казахстанцы. Одни приветствуют гостей, другие выражают уверенность, что победа сегодня будет за алматинским клубом:

  • "Алматы – столица мира".
  • "Осень в Алматы – красивая".
  • "Покажите спокойную, красивую игру".
  • "Вам желаем удачи, а "Кайрату" – победы".
  • "Добро пожаловать в прекрасный город Алматы".
  • "Давайте завалим комментариями, как с "Реалом".
  • "Решили, как "Реал", поднять себе статистику, сняв ролики в Алматы?"

Отметим, что матч третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Кайратом" и "Пафосом" пройдет сегодня, 21 октября 2025 года, на Центральном стадионе Алматы. Начало – в 21:45.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:07
Как прошла тренировка "Кайрата" и "Пафоса" перед важным матчем в Алматы

Ранее мы писали, будет ли аншлаг после "Реала" на Центральном стадионе Алматы. О том, сколько билетов продано на матч "Кайрата" с "Пафосом", можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
