Спорт

Мбаппе получил "Золотой мяч" и поставил "Реал" выше ПСЖ

Футбол Золотой Мяч, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2025 09:33 Фото. Instagram/ReaLmadrid
В последний день октября главная звезда мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил сразу две награды за свою результативность. После этого француз назвал "сливочных" самым лучшим клубом мира, сообщает Zakon.kz.

Вначале Мбаппе вручили "Золотую бутсу" за его снайперские качества прошлого сезона, когда он наколотил в ворота соперников 31 гол в первый год выступления за "Реал" в Ла Лиге.

"Благодарю партнеров, командные награды – это самое главное, играть за "Реал" – это мечта. В этом году у нас невероятная команда". Килиан Мбаппе

После этого Килиана назвали лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Нападающий королевского клуба забил по одному мячу в каждой из трех игр чемпионата в октябре.

После церемонии награждения француз в беседе с журналистами назвал свой нынешний коллектив лучшим клубом мира. Но при этом не забыл упомянуть про бывшую дружину.

"Это очень разные клубы с разной историей. ПСЖ гораздо более молодой клуб, а "Реал" существует гораздо дольше и имеет более богатую историю. Культура у них тоже разная, без сомнения, "Мадрид" лучший клуб в мире, но ПСЖ тоже входит в число лучших. И я горжусь тем, что был частью "Реала" и "Парижа".Килиан Мбаппе

В бомбардирских качествах Мбаппе недавно вживую убедились и казахстанские фанаты футбола, когда его хет-трик в ворота "Кайрата" принес победу испанской команде в Лиге чемпионов УЕФА (5:0).

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
