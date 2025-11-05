#Народный юрист
Спорт

"Арсенал" удивляет серьезными показателями на старте текущего сезона

Фото. Instagram/arsenal
Минувшей ночью лондонский "Арсенал" одержал 10-ю победу подряд, при этом в восьми из этих матчей "канониры" оставили свои ворота "сухими", сообщает Zakon.kz.

В ночь на 5 ноября "пушкари" в гостях разгромили чешскую "Славию" со счетом 3:0 в ходе игр четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Тем самым, начиная с 24 сентября, лондонский клуб выиграл все свои 10 матчей с общим счетом 21:1 Никто не может обыграть "канониров" с 31 августа. В тот день они потерпели неудачу на "Энфилде" от "Ливерпуля" (0:1).

После успеха в Праге "Арсенал" впервые в своей истории одержал восемь побед подряд без пропущенных голов.

Данными цифрами команда Микеля Артеты повторила достижение "Ливерпуля" образца 1920 года и "Престона"-1889 по сухим победам.

В поединке против "Славии" игрок "Арсенала" Макс Доуман установил новый рекорд Лиги чемпионов УЕФА.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
