Спорт

"Кайрат" оказался в конце новой таблицы Лиги чемпионов

Лига чемпионов , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 06:30 Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
По итогам матчей пятого тура Лиги чемпионов обновился расклад общей таблицы, где у чемпионов Казахстана совсем незавидное расположение, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, на вершину турнирной таблицы единолично выбрался "Арсенал". Клуб выиграл все свои матчи с общей разницей мячей 14-1.

ПСЖ, "Бавария", "Интер" и "Реал" делят места со второго по пятое с равным количеством очков.

На последнем месте располагается "Аякс", который потерпел пять поражений. Опережает главного аутсайдера алматинский "Кайрат".

Фото: Telegram/Пас из-за границы

Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 декабря.

Ранее мы рассказали детали первого игрового дня и поделились результатами второго дня Лиги чемпионов.

