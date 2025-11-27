"Кайрат" оказался в конце новой таблицы Лиги чемпионов
Фото: Telegram/FC Kairat Almaty
По итогам матчей пятого тура Лиги чемпионов обновился расклад общей таблицы, где у чемпионов Казахстана совсем незавидное расположение, сообщает Zakon.kz.
Таким образом, на вершину турнирной таблицы единолично выбрался "Арсенал". Клуб выиграл все свои матчи с общей разницей мячей 14-1.
ПСЖ, "Бавария", "Интер" и "Реал" делят места со второго по пятое с равным количеством очков.
На последнем месте располагается "Аякс", который потерпел пять поражений. Опережает главного аутсайдера алматинский "Кайрат".
Фото: Telegram/Пас из-за границы
Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 декабря.
Ранее мы рассказали детали первого игрового дня и поделились результатами второго дня Лиги чемпионов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript