"Кайрат" оказался в конце новой таблицы Лиги чемпионов

По итогам матчей пятого тура Лиги чемпионов обновился расклад общей таблицы, где у чемпионов Казахстана совсем незавидное расположение, сообщает Zakon.kz.

Таким образом, на вершину турнирной таблицы единолично выбрался "Арсенал". Клуб выиграл все свои матчи с общей разницей мячей 14-1.

ПСЖ, "Бавария", "Интер" и "Реал" делят места со второго по пятое с равным количеством очков.

На последнем месте располагается "Аякс", который потерпел пять поражений. Опережает главного аутсайдера алматинский "Кайрат".

Фото: Telegram/Пас из-за границы

Матчи шестого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 9 и 10 декабря.

