Спорт

Мадридский "Реал" проиграл семь турниров за последние 13 месяцев

Футбол Неудачи Сезона, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2026 17:51 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Самый титулованный и популярный футбольный клуб планеты испанский "Реал" в последние несколько дней находится в не очень хорошем настроении. Смена тренеров, ряд поражений и жесткая критика общественности в один момент свалились на голову "сливочных", сообщает Zakon.kz.

Экспертами уже подсчитано, что 15-кратный победитель Лиги чемпионов УЕФА с декабря 2024 года потерпел неудачу в семи турнирах, где принимал участие.

Данные факты не прошли также мимо журналистов, которые ежедневно пишут про "Галактикос".

"Они выгнали Анчелотти, потому что он был недостаточно хорош. Затем они выгнали Хаби Алонсо, потому что он был недостаточно хорош. Остались игроки и человек в ВИП-ложе".Комментатор Маноло Лама

Скорее всего, Маноло Лама под человеком-VIP подразумевает президента клуба Флорентино Переса.

Возвращаясь к теме трофеев, королевская дружина добивалась большой победы в последний раз 19 декабря 2024 года, когда удостоилась Межконтинентального кубка.

"Мы достигли дна, команда из Сегунды выбила нас из турнира. Мы должны быть самокритичны к себе, у нас еще есть время, чтобы переломить ход сезона. Впереди два фантастических турнира, в которых нам предстоит бороться. Команда сейчас не в лучшей форме, и нам нужно усердно работать. Должны выкладываться на полную, приносим извинения болельщикам. Мы, начиная с меня, не соответствуем уровню и ожиданиям клуба. Обещаем отдать все силы в играх в течение следующих нескольких месяцев, чтобы изменить ситуацию".Капитан "Реала" Даниэль Карвахаль

В 2025 году "сливочные" не смогли одолеть "Барсу" в финалах Суперкубка и Кубка Испании и уступили им "золото" в Ла Лиге.

В Лиге чемпионов УЕФА "Реал" в 1/4 финала проиграл "Арсеналу", а на КЧМ-2025 не смог пройти ПСЖ в полуфинале.

"Я уже говорил, что не боюсь провала. И я понимаю тех, кому хочется назвать это поражение провалом. Провалы – часть пути к успеху, это поможет стать лучше мне и всем нам. Я много раз за свою жизнь терпел неудачи, были и более болезненные вылеты, чем этот. Подготовимся к следующему матчу с максимальной самоотдачей. Я видел футболистов, нацеленных на победу. Мне не в чем их упрекнуть. То, как они меня приняли, их отношение. Надо подняться и взяться за работу".Главный тренер "Реала" Альваро Арбелоа

Накануне мадридский клуб проиграл "Альбасете" (2:3) в рамках 1/8 финала Кубка Испании. А немного ранее "Реал" уступил "Барселоне" (2:3) в финале Суперкубка Испании.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
