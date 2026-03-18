"Нужно вернуть в "Кайрат": трогательный момент с Сатпаевым и Заруцким растрогал Казнет
16 марта 2026 года на Центральном стадионе Алматы прошел матч второго тура казахстанской Премьер-лиги (КПЛ), где встретились основные фавориты стартовавшего сезона – "Кайрат" и "Актобе". Судьбу поединка решил единственный гол в исполнении форварда Дастана Сатпаева.
17 марта автор единственного гола опубликовал в Instagram-Stories трогательное фото с Заруцким, который крепко обнял 17-летнего таланта. Рядом с ними – голкипер Анарбеков и тренер "Кайрата" Илья Юров.
Позднее на официальной странице КПЛ в Instagram опубликовали видео трогательного момента.
А блогер Артур Аскарулы показал, что экс-вратарь "Кайрата" побывал в раздевалке, где поприветствовал своих бывших соклубников.
Момент с Заруцким, Сатпаевым и Анарбековым до слез тронул казахстанских болельщиков. Некоторые из них предположили, что Александр скучает по алматинскому клубу и бывшим соклубникам. Другие же и вовсе предложили вернуть Заруцкого в "Кайрат":
- "Видео до слез".
- "Как трогательно!"
- "Красава, достойно".
- "Уважение к своему клубу".
- "Если бы не Саша, счет был 3:0".
- "Александр Заруцкий, ты лучший".
- "Александр Заруцкий такой родной".
- "Заруцкого нужно вернуть в "Кайрат".
- "Видно, что они уважают друг друга. Респект".
- "Заруцкий так искренне и с любовью обнял всех".
- "Кажется, он скучает по "Кайрату". Видно по глазам".
- "Очень впечатляет, настоящее проявление человечности и братской доброты".
- "О, Дастан Сатпаев молодец! Он великолепный футболист. Я очень рад! "Кайрат" герой".
- "Какой молодец Александр Заруцкий! Так тепло по-братски обнял, поцеловал. Так приятно".
- "По сравнению с бывшими выпускниками "Кайрата" Саша, который сыграл всего один сезон, – совсем другой человек, у него есть человечность и чувство уважения".
- "Похоже, что он скучает. Настоящий человек с большой душой! Заруцкий – настоящий мужчина. Даже когда играет против соперников, подошел поздороваться и проявил уважение – за это спасибо".
31 декабря 2025 года в "Кайрате" объявили, что Александр Заруцкий покинул клуб. Он присоединился к желто-черным в начале 2025 года и стал основным голкипером ФК. Заруцкий провел за алматинский клуб 24 матча, в 9 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В этот же день в ФК "Актобе" сообщили, что Александр стал их вратарем.