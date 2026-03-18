"Нужно вернуть в "Кайрат": трогательный момент с Сатпаевым и Заруцким растрогал Казнет

Трогательное видео с участием вратаря футбольного клуба "Актобе" Александра Заруцкого и его бывших соклубников по "Кайрату" – Дастана Сатпаева и Темирлана Анарбекова – растрогало пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2026 года на Центральном стадионе Алматы прошел матч второго тура казахстанской Премьер-лиги (КПЛ), где встретились основные фавориты стартовавшего сезона – "Кайрат" и "Актобе". Судьбу поединка решил единственный гол в исполнении форварда Дастана Сатпаева.

17 марта автор единственного гола опубликовал в Instagram-Stories трогательное фото с Заруцким, который крепко обнял 17-летнего таланта. Рядом с ними – голкипер Анарбеков и тренер "Кайрата" Илья Юров.

Фото: Instagram/d.satpayev

Позднее на официальной странице КПЛ в Instagram опубликовали видео трогательного момента.

А блогер Артур Аскарулы показал, что экс-вратарь "Кайрата" побывал в раздевалке, где поприветствовал своих бывших соклубников.

Момент с Заруцким, Сатпаевым и Анарбековым до слез тронул казахстанских болельщиков. Некоторые из них предположили, что Александр скучает по алматинскому клубу и бывшим соклубникам. Другие же и вовсе предложили вернуть Заруцкого в "Кайрат":

"Видео до слез".

"Как трогательно!"

"Красава, достойно".

"Уважение к своему клубу".

"Если бы не Саша, счет был 3:0".

"Александр Заруцкий, ты лучший".

"Александр Заруцкий такой родной".

"Заруцкого нужно вернуть в "Кайрат".

"Видно, что они уважают друг друга. Респект".

"Заруцкий так искренне и с любовью обнял всех".

"Кажется, он скучает по "Кайрату". Видно по глазам".

"Очень впечатляет, настоящее проявление человечности и братской доброты".

"О, Дастан Сатпаев молодец! Он великолепный футболист. Я очень рад! "Кайрат" герой".

"Какой молодец Александр Заруцкий! Так тепло по-братски обнял, поцеловал. Так приятно".

"По сравнению с бывшими выпускниками "Кайрата" Саша, который сыграл всего один сезон, – совсем другой человек, у него есть человечность и чувство уважения".

"Похоже, что он скучает. Настоящий человек с большой душой! Заруцкий – настоящий мужчина. Даже когда играет против соперников, подошел поздороваться и проявил уважение – за это спасибо".

31 декабря 2025 года в "Кайрате" объявили, что Александр Заруцкий покинул клуб. Он присоединился к желто-черным в начале 2025 года и стал основным голкипером ФК. Заруцкий провел за алматинский клуб 24 матча, в 9 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В этот же день в ФК "Актобе" сообщили, что Александр стал их вратарем.