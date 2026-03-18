#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
479.02
551.11
5.82
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Спорт

"Нужно вернуть в "Кайрат": трогательный момент с Сатпаевым и Заруцким растрогал Казнет

футболист Дастан Сатпаев, вратарь Александр Заруцкий, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 14:47 Фото: Instagram/d.satpayev, Instagram/zarik_1_
Трогательное видео с участием вратаря футбольного клуба "Актобе" Александра Заруцкого и его бывших соклубников по "Кайрату" – Дастана Сатпаева и Темирлана Анарбекова – растрогало пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.

16 марта 2026 года на Центральном стадионе Алматы прошел матч второго тура казахстанской Премьер-лиги (КПЛ), где встретились основные фавориты стартовавшего сезона – "Кайрат" и "Актобе". Судьбу поединка решил единственный гол в исполнении форварда Дастана Сатпаева.

17 марта автор единственного гола опубликовал в Instagram-Stories трогательное фото с Заруцким, который крепко обнял 17-летнего таланта. Рядом с ними – голкипер Анарбеков и тренер "Кайрата" Илья Юров.

Фото: Instagram/d.satpayev

Позднее на официальной странице КПЛ в Instagram опубликовали видео трогательного момента.

А блогер Артур Аскарулы показал, что экс-вратарь "Кайрата" побывал в раздевалке, где поприветствовал своих бывших соклубников.

Момент с Заруцким, Сатпаевым и Анарбековым до слез тронул казахстанских болельщиков. Некоторые из них предположили, что Александр скучает по алматинскому клубу и бывшим соклубникам. Другие же и вовсе предложили вернуть Заруцкого в "Кайрат":

  • "Видео до слез".
  • "Как трогательно!"
  • "Красава, достойно".
  • "Уважение к своему клубу".
  • "Если бы не Саша, счет был 3:0".
  • "Александр Заруцкий, ты лучший".
  • "Александр Заруцкий такой родной".
  • "Заруцкого нужно вернуть в "Кайрат".
  • "Видно, что они уважают друг друга. Респект".
  • "Заруцкий так искренне и с любовью обнял всех".
  • "Кажется, он скучает по "Кайрату". Видно по глазам".
  • "Очень впечатляет, настоящее проявление человечности и братской доброты".
  • "О, Дастан Сатпаев молодец! Он великолепный футболист. Я очень рад! "Кайрат" герой".
  • "Какой молодец Александр Заруцкий! Так тепло по-братски обнял, поцеловал. Так приятно".
  • "По сравнению с бывшими выпускниками "Кайрата" Саша, который сыграл всего один сезон, – совсем другой человек, у него есть человечность и чувство уважения".
  • "Похоже, что он скучает. Настоящий человек с большой душой! Заруцкий – настоящий мужчина. Даже когда играет против соперников, подошел поздороваться и проявил уважение – за это спасибо".

Материал по теме

В "Кайрате" отреагировали на слухи об "увольнении" Александра Заруцкого

31 декабря 2025 года в "Кайрате" объявили, что Александр Заруцкий покинул клуб. Он присоединился к желто-черным в начале 2025 года и стал основным голкипером ФК. Заруцкий провел за алматинский клуб 24 матча, в 9 из которых сохранил ворота в неприкосновенности. В этот же день в ФК "Актобе" сообщили, что Александр стал их вратарем.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: