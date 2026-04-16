Спорт

Легенда "Реала" назвал главный минус поражения в матче с "Баварией"

Футбол Комент Легенды, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:49 Фото: Instagram/steven.mcmanaman
По следам завершившегося матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между "Баварией" и "Реалом" многие эксперты высказывают свои мнения о справедливости итогового результата. Одним из них стал экс-хавбек "сливочных" – Стив Макманаман, сообщает Zakon.kz.

54-летний англичанин не поддерживает своих коллег по бывшему клубу, которые обвиняют рефери Славко Винчина, удалившего Эдуардо Камавинга, что стало якобы причиной вылета команды из турнира.

"Королевский клуб стал жертвой собственной недисциплинированности. Виновных надо искать только в своей раздевалке. Это мелочи, но вот к чему они приводят". Стив Макманаман

Как известно, прошедшей ночью самый титулованный футбольный коллектив планеты попрощался с мечтой завоевать свой 16-й титул Лиги чемпионов УЕФА, уступив в ответном поединке 1/4 финала мюнхенской "Баварии" со счетом 3:4.

Гости доигрывали этот матч вдесятером, так как в конце второго тайма был удален Эдуардо Камавинга.

Французский полузащитник некорректно сыграл против Гарри Кейна, а затем не отдавал соперникам мяч после свистка, чем разозлил рефери и получил второй "горчичник".

В итоге "Реал" вскоре пропустил два гола и вылетел из турнира, второй год подряд не добравшись до полуфинала.

