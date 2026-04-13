#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Спорт

Овечкин второй день подряд становится первой звездой в матче НХЛ

Хоккей Победа Вашингтона, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 11:19 Фото: Instagram/capitals
Прошедшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, где "Вашингтон Кэпиталз" второй день подряд обыгрывает "Питтсбург Пингвинз", но уже на своей родной арене, сообщает Zakon.kz.

Если первая встреча прошла в Питтсбурге, то вторая игра завершилась в Вашингтоне, где хозяева льда снова одержали победу – 3:0.

В составе столичного коллектива отличились Тревор ван Римсдайк и Коннор Макмайкл (дубль). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в этом матче набрал одно очко, оформив голевой ассист. Вследствие чего 40-летний хоккеист назван первой звездой прошедшего поединка.

Результативная передача россиянина позволила ему выйти на первое место среди игроков "Кэпиталз" наряду с Томом Уилсоном: это хоккеисты, у которых лучшая статистика по набранным очкам. У Уилсона 63 (30+33) очка, на счету Овечкина 63 (32+31). Александр опережает коллегу только по забитым шайбам.

Нельзя не отметить интересный момент, который случился после матча с "Питтсбургом". Гости хотели подойти к Овечкину и пожать ему руку с намеком, что он проводит последнюю домашнюю игру в истории НХЛ.

Однако хоккеист жестами отказался от данной церемонии, после чего прокомментировал свой поступок.

"Я все еще не решил, не знаю. У нас еще есть важный матч с "Коламбусом", ждем поддержки фанатов".Александр Овечкин

Как известно, контракт Овечкина завершится в этом сезоне, и все в раздумье, что дальше будет делать легендарный форвард.

А пока его "Вашингтон" занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ (93) и имеет призрачные шансы пробиться в плей-офф.

Не хватает одного очка до "Филадельфии Флайерз" (94), которая имеет игру в запасе, плюс оставшиеся два матча сезона примет дома.

Днем ранее Овечкин забил свой 1006-й карьерный гол и принес победу "Вашингтону".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
"Вашингтон" Овечкина "разнес" на выезде "Питтсбург" в матче НХЛ
Две голевые передачи Овечкина принесли победу "Вашингтону" в НХЛ
"Вашингтон" Овечкина одержал третью подряд победу в новом сезоне НХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый боец извинился за жестокий нокаут в бою с россиянином
12:30, Сегодня
Появились плохие новости для казахстанских любителей футбола
12:18, Сегодня
Стало известно, почему казахстанские тяжелоатлеты полетят в Океанию
12:05, Сегодня
Какау подчеркнул важность контрольной игры Казахстан - Азербайджан
11:46, Сегодня
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: