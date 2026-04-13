Овечкин второй день подряд становится первой звездой в матче НХЛ

Прошедшей ночью состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, где "Вашингтон Кэпиталз" второй день подряд обыгрывает "Питтсбург Пингвинз", но уже на своей родной арене, сообщает Zakon.kz.

Если первая встреча прошла в Питтсбурге, то вторая игра завершилась в Вашингтоне, где хозяева льда снова одержали победу – 3:0.

В составе столичного коллектива отличились Тревор ван Римсдайк и Коннор Макмайкл (дубль). Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в этом матче набрал одно очко, оформив голевой ассист. Вследствие чего 40-летний хоккеист назван первой звездой прошедшего поединка.

Результативная передача россиянина позволила ему выйти на первое место среди игроков "Кэпиталз" наряду с Томом Уилсоном: это хоккеисты, у которых лучшая статистика по набранным очкам. У Уилсона 63 (30+33) очка, на счету Овечкина 63 (32+31). Александр опережает коллегу только по забитым шайбам.

Нельзя не отметить интересный момент, который случился после матча с "Питтсбургом". Гости хотели подойти к Овечкину и пожать ему руку с намеком, что он проводит последнюю домашнюю игру в истории НХЛ.

Однако хоккеист жестами отказался от данной церемонии, после чего прокомментировал свой поступок.

"Я все еще не решил, не знаю. У нас еще есть важный матч с "Коламбусом", ждем поддержки фанатов". Александр Овечкин

Как известно, контракт Овечкина завершится в этом сезоне, и все в раздумье, что дальше будет делать легендарный форвард.

А пока его "Вашингтон" занимает девятое место в таблице Восточной конференции НХЛ (93) и имеет призрачные шансы пробиться в плей-офф.

Не хватает одного очка до "Филадельфии Флайерз" (94), которая имеет игру в запасе, плюс оставшиеся два матча сезона примет дома.

Днем ранее Овечкин забил свой 1006-й карьерный гол и принес победу "Вашингтону".