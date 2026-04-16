Звезда "Ливерпуля" и сборной Франции пропустит ЧМ-2026 по футболу
По сведениям Le Figaro, эту новость подтвердил главный тренер французской сборной Дидье Дешам, который также добавил, что форвард не сможет поехать на ЧМ-2026.
В матче против ПСЖ Экитике получил повреждение, и его унесли с поля на носилках. По предварительной информации, у него может быть разрыв ахиллова сухожилия.
"Юго получил серьезную травму в матче с ПСЖ. К сожалению, серьезность травмы не позволит ему завершить сезон с "Ливерпулем" и принять участие в мундиале. Он один из примерно десяти молодых игроков, которые дебютировали за сборную в последнее время. Юго прекрасно вписался в коллектив как на поле, так и за его пределами. Травма – огромный удар не только для него, но и для сборной Франции". Дидье Дешам
Экитике впечатлил французский тренерский штаб своей универсальностью, взаимопониманием с Килианом Мбаппе и способностью влиться в команду. И все это менее чем за год, ведь его международный дебют состоялся в сентябре прошлого года в матче против Украины.
В качестве потенциальных кандидатов на его замену в сборной Франции называются несколько имен: Рэндал Коло Муани, Кристофер Нкунку, Жан-Филипп Матета, Флориан Товен и Маркус Тюрам.
Юго Экитике летом прошлого года перешел из немецкого "Айнтрахта" в "Ливерпуль" за 95 млн евро.