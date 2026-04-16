Спорт

Звезда "Ливерпуля" и сборной Франции пропустит ЧМ-2026 по футболу

Футбол Пропуск ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 14:04 Фото: Instagram/liverpoolfc
23-летний талантливый французский нападающий английского "Ливерпуля" Юго Экитике на долгое время вышел из строя, получив серьезную травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА против французского ПСЖ, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Le Figaro, эту новость подтвердил главный тренер французской сборной Дидье Дешам, который также добавил, что форвард не сможет поехать на ЧМ-2026.

В матче против ПСЖ Экитике получил повреждение, и его унесли с поля на носилках. По предварительной информации, у него может быть разрыв ахиллова сухожилия.

"Юго получил серьезную травму в матче с ПСЖ. К сожалению, серьезность травмы не позволит ему завершить сезон с "Ливерпулем" и принять участие в мундиале. Он один из примерно десяти молодых игроков, которые дебютировали за сборную в последнее время. Юго прекрасно вписался в коллектив как на поле, так и за его пределами. Травма – огромный удар не только для него, но и для сборной Франции". Дидье Дешам

Экитике впечатлил французский тренерский штаб своей универсальностью, взаимопониманием с Килианом Мбаппе и способностью влиться в команду. И все это менее чем за год, ведь его международный дебют состоялся в сентябре прошлого года в матче против Украины.

В качестве потенциальных кандидатов на его замену в сборной Франции называются несколько имен: Рэндал Коло Муани, Кристофер Нкунку, Жан-Филипп Матета, Флориан Товен и Маркус Тюрам.

Юго Экитике летом прошлого года перешел из немецкого "Айнтрахта" в "Ливерпуль" за 95 млн евро.

Звезда "Ливерпуля" готов отдать жизнь для победы над ПСЖ в Лиге чемпионов
12:41, 14 апреля 2026
Звезда "Ливерпуля" готов отдать жизнь для победы над ПСЖ в Лиге чемпионов
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
12:51, 12 марта 2025
Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"
ПСЖ переиграл "Ливерпуль" и пробил хороший путь к полуфиналу Лиги чемпионов
10:34, 09 апреля 2026
ПСЖ переиграл "Ливерпуль" и пробил хороший путь к полуфиналу Лиги чемпионов
