Эндрик прервал серию побед ПСЖ и "сухую" серию Сафонова

Прошедшей ночью на знаменитом стадионе "Парк-де-Пренс" прошел матч 30-го тура Лиги 1, где ПСЖ у себя дома уступил "Лиону" со счетом 1:2. Один из победных мячей в ворота "парижан" забил 19-летний арендованный талант "Реала" – Эндрик, сообщает Zakon.kz.

Бразильский нападающий открыл счет уже на шестой минуте гостевого поединка, получив результативный пас от Афонсы Морейры.

Спустя время "Лион" удвоил преимущество, и снова сработала связка Эндрик – Морейра, но в этот раз забил португальский форвард.

Еще до перерыва хозяева поля могли сократить отставание, но Гонсалу Рамуш не реализовал пенальти. И все же в дополнительное время второго тайма Хвича Кварацхелия отыграл один гол.

Итоговый результат 2:1 в пользу "Олимпика", который прервал шестиматчевую победную серию чемпиона Франции.

А два форварда гостей испортили настроение непробиваемому голкиперу ПСЖ – россиянину Матвею Сафонову, дважды заставив его вынуть мячи из сетки ворот, чего не могли сделать звездные игроки "Ливерпуля" в двух матчах Лиги чемпионов УЕФА.

"Пытались доминировать и создавать моменты, они забили два гола после первых двух своих шансов. Понимали, что будет сложно, нанесли 23 удара, не реализовали пенальти. Старались изменить эту динамику, но это оказалось невозможно, соперник провел отличный матч, таков футбол. Должны принять это и готовиться к предстоящим матчам. Будем играть каждые три дня, постараемся победить во всех турнирах. Нам нужно давать игровое время многим игрокам, чтобы иметь возможность играть каждые три дня". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Благодаря самоотверженной игре Матвея Сафонова ПСЖ дважды смог обыграть чемпиона Англии: сначала дома (2:0), а затем и на выезде (2:0).