Карлос Алькарас и Арина Соболенко названы лучшими спортсменами 2025 года

В Мадриде (Испания) прошла церемония вручения ежегодной награды лучшим атлетам планеты. В этой элитной тусовке принимали участие практически все звезды современного спорта, сообщает Zakon.kz.

Laureus World Sports Awards – престижная премия, которой награждают спортсменов за их достижения в предыдущем году.

В этот раз испанский теннисист Карлос Алькарас был объявлен спортсменом года по версии Laureus. Вторая ракетка мира в этой гонке опередил Усмана Дембеле (футбол), Янника Синнера (теннис), Армана Дюплантиса (легкая атлетика) и Тадея Погачара (велоспорт).

Карлос в прошлом году выиграл восемь титулов, два из которых из серии "Больших шлемов" – "Ролан Гаррос" и US Open.

В женской части лучшей спортсменкой 2025 года названа лидер WTA-Тура – Арина Соболенко, которая в прошлом сезоне взяла титулы на US Open, WTA 1000 в Майами и Мадриде, а также на турнире в Брисбене (Австралия).

Белорусская теннисистка выиграла премию в конкуренции с Айтана Бонмати (футбол), Кэтлин Ледеки (плавание) и с тремя легкоатлетками – Фейт Кипьегон, Мелиссой Джефферсон и Сидни Маклафлин.

Хавбек "Барселоны" Ламин Ямаль стал лучшим молодым спортсменом по версии Laureus.

Также нужно отметить победителей и в других номинациях. Лучшей командой 2025 года стал ПСЖ, который выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Лигу 1 и Кубок Франции.

Экс-полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос получил награду "Спортивное вдохновение".

Три года назад премию Laureus могла получить наша Елена Рыбакина, которая претендовала на международную спортивную премию в номинации "Прорыв года".