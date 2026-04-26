Елена Рыбакина и Чжэн Циньвэнь сыграют 26 апреля

26 апреля первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

23-летняя Чжэн Циньвэнь – олимпийская чемпионка 2024 года. По итогам 2024 года модный дом Dior назначил ее мировым амбассадором. Именно в 2024 году ей удалось заработать около 5,56 млн долларов в качестве призовых.

И все же сегодняшняя соперница Рыбакиной пропустила заключительную часть прошлого сезона и начало текущего из-за травмы локтя. После возвращения ее лучшим результатом пока остается выход в третий круг на "тысячниках" в Дохе и Майами. В предыдущих сезонах Циньвэнь ни разу не проходила в Мадриде дальше третьего раунда.

11 февраля этого года спортсменки уже встречались на турнире WTA-1000 в Дохе. Тогда матч длился 2 часа 27 минут и завершился со счетом 4:6, 6:2, 7:5 в пользу Рыбакиной.

По состоянию на текущую дату Циньвэнь занимает 36-ю строчку рейтинга WTA.

"Против Лены все будут стараться играть в свой лучший теннис. Особенно те, кто за топ-20", – переживают в соцсетях фанаты Рыбакиной.

Начало матча сегодня планируется в 23:00 по казахстанскому времени.

