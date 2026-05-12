"Кайрат" расстался с игроком, который забил "Арсеналу" в Лиге чемпионов

Бразильский форвард Рикардиньо покинул футбольный клуб "Кайрат" по обоюдному согласию сторон. Игрок выступал за «жёлто-чёрных» последние 11 месяцев и запомнился голом в ворота лондонского "Арсенала" в рамках заключительного тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Рикардиньо пополнил алматинский коллектив 20 июня 2025 года и свой первый гол забил в дебютном матче КПЛ в ворота "Турана" из Туркестанской области.

Также бразилец отметился голевой передачей в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против лиссабонского "Спортинга" и забил в ворота английского "Арсенала".

Всего за "Кайрат" Рикардиньо провел 32 матча, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

После ухода бразильца клуб, вероятнее всего, подпишет нового нападающего – решение ожидается в ближайшее время.

