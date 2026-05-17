Спорт

Северокорейские футболисты впервые за восемь лет прибыли в Сеул

футбольный мяч, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2026 15:38 Фото: magnific
Женская команда из Северной Кореи впервые за восемь лет приехала в Южную Корею – северокорейские футболистки сыграют в полуфинале женской Лиги чемпионов АФК на фоне сохраняющейся напряженности между двумя странами, сообщает Zakon.kz.

Делегация из 27 игроков и 12 сотрудников приехала перед матчем клуба "Наэгохян" против южнокорейского "Сувона", который пройдет в среду. Все 7087 билетов на игру раскупили за день, пишет The Guardian.

Власти Южной Кореи одобрили визит и выделили средства на поддержку мероприятия. При этом Сеул подчеркнул, что турнир носит международный клубный характер, поэтому участие правительства будет ограниченным.

В последние годы отношения между двумя Кореями остаются напряженными, однако власти Южной Кореи заявили, что надеются использовать спортивное событие для диалога и обмена.

В марте Ким Чен Ына вместе с дочерью прокатили на особом бронетанке.

