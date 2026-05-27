Назван лучший игрок сезона в "Реале"

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил имя лучшего футболиста по итогам сезона 2025/26, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, им стал французский форвард "сливочных" Килиан Мбаппе. Он получил этот приз уже второй сезон подряд. До этого Мбаппе стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 25 голов.

Также он находится на первом месте в списке голеадоров текущего розыгрыша Лиги чемпионов (15 голов).

Всего в завершившемся сезоне Килиан сыграл за "Реал" 44 матча, забив в них 42 гола. Он четыре раза признавался лучшим игроком месяца в "Королевском клубе". Некоторые матчи в конце сезона Мбаппе пропустил из-за повреждения.

