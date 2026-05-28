Король мирового тенниса сенсационно вылетает из чемпионата Франции

28 мая итальянский теннисист и первая ракетка мира Янник Синнер неожиданно проиграл аргентинцу Хуану-Мануэлю Черундоло в рамках матча второго круга Открытого чемпионата Франции-2026, сообщает Zakon.kz.

По начала данного поединка речь вообще не шла о какой-либо сенсации, так как лидер ATP спокойно забрал два стартовых сета – 6:3, 6:2. И оставалось дело за малым – закрыть решающую третью партию, но в этот миг Синнер внезапно почувствовал себя плохо и пожаловался на тошноту.





Помощь медиков не спасла итальянца, но он не сдался и продолжил игру, и все же состояние здоровья Янника сказалось на итоговом результате.





Он проиграл аргентинцу и вылетел с "Ролан Гаррос-2026", отдав последующие три сета сопернику – 5:7, 1:6, 1:6.





Тем самым лидер рейтинга ATP потерпел первое поражение с февраля 2026 года, когда он уступил чешскому теннисисту Якубу Меншику в четвертьфинале турнира в Дохе.

Янник прервал свою победную серию из 30 матчей подряд.

