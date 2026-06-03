Хорватия и Бельгия выясняли отношения перед ЧМ-2026 по футболу

Чуть больше недели осталось до старта мирового первенства по футболу. И за это время ведущие сборные подводят итоги своих тренировочных сборов, сопровождая все это товарищескими играми, сообщает Zakon.kz.

Одна из этих встреч накануне прошла в хорватской Риеке, где местная сборная проиграла гостям из Бельгии со счетом 0:2.

У "красных дьяволов" голами отметились Юри Тилеманс и Ромелу Лукаку.

Помимо этого, состоялся еще ряд товарищеских матчей с участием некоторых сборных, которые вскоре прибудут на ЧМ-2026.

Так, Марокко дома разгромило Мадагаскар со счетом 4:0, где у хозяев дубль оформил Исмаэль Сайбари, плюс по одному голу забили Суфьян Рахими и Аюб Эль-Кааби.

Уэльс в Кардиффе сыграл вничью с Ганой – 1:1, а Грузия с таким же счетом завершила свой домашний поединок против Румынии.

Команда Златко Далича до встречи с Бельгией опубликовала заявку своих футболистов для участия в предстоящем мундиале.