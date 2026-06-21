Пенальти и поздний гол решили исход матча "Кызылжар" – "Кайрат"

В матче 14-го тура Казахстанской Премьер-лиги алматинский "Кайрат" на выезде обыграл петропавловский "Кызылжар", сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, алматинцы активно начали встречу и уже к 13-й минуте дважды поразили ворота соперника. На 9-й минуте отличился финский полузащитник Яакко Оксанен, а вскоре преимущество гостей удвоил испанский нападающий Марк Гуаль. Однако хозяева быстро сократили отставание: на 22-й минуте камерунский форвард Стефан Бахокен отправил мяч в сетку ворот.

Спустя несколько минут "Кызылжар" сумел восстановить равновесие – ивуарийский нападающий Этьен Бугре реализовал пенальти, сделав счет 2:2. После этого игра выровнялась и долгое время проходила без забитых мячей.

Решающий момент наступил на 78-й минуте, когда Жоржиньо уверенно реализовал пенальти и вывел "Кайрат" вперед. Окончательный счет был установлен в компенсированное время: на 92-й минуте португалец Луиш Мата закрепил победу алматинцев – 4:2.

"Кызылжар" – "Кайрат" – 2:4 (2:2):

Оксанен 9 (0:1),

Гуаль 13 (0:2),

Баокен 22 (1:2),

Бугре с пенальти 39 (2:2),

Жоржиньо с пенальти 78 (2:3),

Мата 90+2 (2:4)

Удаление: Керимжанов 77.

По итогам тура "Кызылжар" занимает 11-е место с 15 очками, "Кайрат" идет на второй позиции, имея 33 очка. В следующем туре петропавловцы сыграют на выезде с "Елимаем", а "Кайрат" встретится с "Окжетпесом".



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