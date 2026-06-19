Лионель Месси оказался в центре нового судейского скандала на ЧМ-2026

Алжирская футбольная федерация (FAF) обвинила судей в ошибке, заявив, что Лионель Месси должен был быть удален в матче чемпионата мира против Алжира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ouest-France, еще один спорный эпизод связан с полузащитником сборной Аргентины Алексисом Мак Аллистером. По мнению алжирской стороны, футболист ударил локтем Ибрагима Мазу в лицо. После контакта алжирский хавбек упал на газон, однако польский арбитр Шимон Марциняк не стал наказывать игрока.

С точки зрения турнирной борьбы Алжир оказался в сложном положении после стартового поражения и теперь обязан добиваться результата в матче с Иорданией, который состоится 23 июня.

Первый громкий судейский скандал чемпионата мира разгорелся спустя несколько часов после неудачного дебюта Алжира на турнире. После поражения от Аргентины со счетом 0:3 17 июня представители Алжира публично выразили недовольство решениями польского судьи Шимона Марциняка.

Как уже известно, действующие чемпионы мира по футболу, сборная Аргентины, накануне выиграли свой стартовый матч на текущем мундиале, разгромив команду Алжира со счетом 3:0, благодаря хет-трику капитана Лионеля Месси.



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