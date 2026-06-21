Казахстанская фехтовальщица остановила призера Олимпиады и стала чемпионкой Азии

Сборная Казахстана по фехтованию отметилась второй медалью на чемпионате Азии-2026 в Дели (Индия). Обладательницей награды стала Ирина Бакалдина. Спортсменка стала первой в женских соревнованиях по фехтованию на шпаге, сообщает Zakon.kz.

Бакалдина дошла до финала, где встретилась с Се Кэйлин Синь Ян (Гонконг). Решающее противостояние завершилось победой нашей шпажистки со счетом 15:12.

Отметим, что в полуфинале Ирина Бакалдина выиграла у призера Олимпийских игр в командных соревнованиях, двукратной чемпионки мира Сон Се Ра (Южная Корея).

До этого в этой же дисциплине у мужчин Руслан Курбанов поднялся на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что Казахстан завершил Кубок мира по боксу в Китае с пятью золотыми медалями.