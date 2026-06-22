Кюрасао творит историю мирового футбола с личными поздравлениями от монархов
Как уже известно, это случилось накануне, когда футболисты сборной Кюрасао сыграли вничью с Эквадором (0:0) в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026.
Сразу после этого матча король и королева Нидерландов поздравили эту команду в их раздевалке. Монархи специально прилетели из Хьюстона в Канзас-Сити (США), чтобы поддержать сборную Кюрасао – автономной страны в составе Королевства Нидерландов.
Король Виллем-Александер и королева Максима не только поздравили, но даже станцевали вместе с футболистами.
Главным героем встречи против Эквадора и новой звездой ЧМ-2026 стал вратарь Элой Ром, который отразил 15 ударов, что стало рекордом для основного времени матчей чемпионата мира.
После этой игры 37-летний голкипер набрал более одного миллиона подписчиков в Instagram за сутки. Днем ранее на вратаря "Майами" были подписаны около 95 000 человек.
Также нельзя забывать, что Кюрасао с одним очком все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре команда Дика Адвоката 25 июня сразится с Кот-д'Ивуаром и в случае победы запросто может замахнуться на проход с следующий раунд, что станет мегасенсацией.
Стоит напомнить, что сборную этого крошечного государства тренирует самый возрастной наставник ЧМ-2026 – Дик Адвокат, которому 78 лет, и он вернулся на свой пост главного тренера непосредственно за месяц до начала мундиаля.