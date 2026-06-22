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Спорт

Кюрасао творит историю мирового футбола с личными поздравлениями от монархов

Футбол Визит Короля, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 15:16 Фото: Instagram/thebluewaveffk
Островное государство Кюрасао с населением 158 000 тысяч человек продолжает прославляться на футбольной арене мира не только своим дебютным участием на ЧМ-2026, а уже завоеванным первым историческим очком, сообщает Zakon.kz.

Как уже известно, это случилось накануне, когда футболисты сборной Кюрасао сыграли вничью с Эквадором (0:0) в рамках второго тура группового этапа ЧМ-2026.

Сразу после этого матча король и королева Нидерландов поздравили эту команду в их раздевалке. Монархи специально прилетели из Хьюстона в Канзас-Сити (США), чтобы поддержать сборную Кюрасао – автономной страны в составе Королевства Нидерландов.

Король Виллем-Александер и королева Максима не только поздравили, но даже станцевали вместе с футболистами.

Главным героем встречи против Эквадора и новой звездой ЧМ-2026 стал вратарь Элой Ром, который отразил 15 ударов, что стало рекордом для основного времени матчей чемпионата мира.

После этой игры 37-летний голкипер набрал более одного миллиона подписчиков в Instagram за сутки. Днем ранее на вратаря "Майами" были подписаны около 95 000 человек.

Также нельзя забывать, что Кюрасао с одним очком все еще сохраняет шансы на выход в плей-офф. В заключительном туре команда Дика Адвоката 25 июня сразится с Кот-д'Ивуаром и в случае победы запросто может замахнуться на проход с следующий раунд, что станет мегасенсацией.

Стоит напомнить, что сборную этого крошечного государства тренирует самый возрастной наставник ЧМ-2026 – Дик Адвокат, которому 78 лет, и он вернулся на свой пост главного тренера непосредственно за месяц до начала мундиаля.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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