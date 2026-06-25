#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#ЧМ-2026
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Спорт

Историческое решение приняли в МОК о выплатах в 10 тысяч долларов

Олимпийские игры, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:15 Фото: pixabay
Международный олимпийский комитет принял историческое решение. Теперь каждый участник Олимпийских игр получит право на грант МОК, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 июня 2026 года проинформировали в Национальном олимпийском комитете (НОК) РК:

"Международный Олимпийский комитет (МОК) объявил о запуске новой программы поддержки спортсменов. Впервые в истории каждый участник Олимпийских игр сможет претендовать на грант "Fit for the Future Olympian Grant" в размере 10 000 долларов. Об этом решении было объявлено на 146-й сессии МОК в Лозанне (Швейцария). Первыми получателями гранта станут участники зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия)".

Новая инициатива стала одной из первых в рамках стратегической программы "Fit for the Future", направленной на расширение возможностей поддержки атлетов в вопросах долгосрочного развития карьеры и адаптации после завершения спортивной деятельности.

Грант "Fit for the Future Olympian Grant" станет дополнением к уже существующим программам поддержки. Ожидается, что в течение каждого цикла право на получение выплаты в размере 10 000 долларов будут иметь около 14 000 атлетов за каждое участие в Олимпийских играх. Средства будут распределяться через действующие структуры Национальных олимпийских комитетов. Если спортсмен решит не подавать заявку на получение гранта, выделенные на него средства останутся в фонде и будут использованы для поддержки будущих поколений.

При этом новая программа не повлияет на объемы уже существующей поддержки, которую МОК систематически оказывает НОК, Международным спортивным федерациям, организационным комитетам Олимпийских игр и по программе Olympic Solidarity.

Право на получение денежных средств получат все спортсмены, принимавшие участие в Играх с аккредитацией категории Aa, начиная с ОИ-2026. При этом участники юношеских Олимпийских игр не смогут претендовать на выплаты. Также обязательным условием является отсутствие нарушений антидопинговых правил, Кодекса этики МОК, условий участия или положений Олимпийской хартии.

Как отметил председатель Комиссии спортсменов МОК Пау Газоль, "этот грант будет доступен каждому олимпийцу".

"Не только призерам. Не только спортсменам из определенных стран. Потому что путь каждого атлета уникален. Все прошли через жертвы и сложности, чтобы оказаться на олимпийской арене. За этим стоят годы преданности своему делу, тяжелой работы и веры в мечту. Мы хотим подчеркнуть, что это не призовые деньги. Это признание пройденного пути и самоотдачи, необходимых для того, чтобы стать олимпийцем. Это дань уважения тем, кто проложил этот путь раньше".Пау Газоль

В настоящее время МОК разрабатывает механизм подачи заявок и выплаты грантов. Планируется, что прием документов для участников Олимпиады в Италии откроется в конце текущего года, а первые выплаты будут произведены в 2027 году.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 10:15
Трансгендерам запретили участвовать в Олимпийских играх – МОК

Ранее МОК оценил историческую победу Михаила Шайдорова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
16:27, 20 марта 2025
Головкин сделал заявление после решения МОК о включении бокса в программу Олимпиады-2028
МОК Выдача Стипендии
13:41, 17 марта 2026
Кто из казахстанских ведущих атлетов получил денежные стипендии от МОК
Михаил Шайдоров, фигурист
09:36, 08 апреля 2026
От "темной лошадки" до триумфатора: МОК оценил историческую победу Михаила Шайдорова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новичок &quot;Алтая&quot; Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
10:55, Сегодня
Новичок "Алтая" Дмитрий Подстрелов сравнил чемпионаты Казахстана и Белоруссии
Восходящая звезда &quot;Актобе&quot; Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
10:38, Сегодня
Восходящая звезда "Актобе" Виталий Латурнус заинтересовал украинские клубы
Иэн Гэрри
10:21, Сегодня
Иэн Гэрри подписал контракт с Эдди Хирном перед боем с Исламом Махачевым
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
10:01, Сегодня
МОК обещает каждому участнику Олимпийских игр по 10 тысяч долларов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: