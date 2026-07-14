#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
477.11
545.58
6.2
Спорт

Российская модель вмиг стала популярной из-за сходства со знаменитым форвардом

Модель, футболист Эрлинг Холанн , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 17:03 Фото: Instagram/nas__kos, erling
24-летняя москвичка Анастасия Костромитина за последнюю неделю стала всемирно знаменитой личностью. И все благодаря схожести с лидером сборной Норвегии по футболу Эрлингом Холандом, сообщает Zakon.kz.

Вся эта истории началась недавно, когда Анастасия на своей странице в Instagram выставила шуточный видеоклип, где она скопировала вылитый образ форварда "Манчестер Сити".

После того как Холанд стал героем матча против Бразилии, Костромитина проснулась звездой соцсетей. Ее ролик с момента выхода и на сегодняшний день набрал уже более 124 млн просмотров.

После такого взрыва в соцсетях российская модель вошла во вкус и уже выпустила другие ролики, связанные со своим знаменитым "двойником".

По словам самой девушки, она ранее слышала об этом футболисте и знакомые говорили об их сходстве.

"Сначала не понимала и не видела сходства. Даже было обидно от сравнений с мужчиной. Но сейчас я думаю по-другому, ничего нет плохого в том, что я похожа на такого крутого спортсмена. В итоге я решила сыграть на этом. Он стал очень популярным во время чемпионата мира, поэтому и сняла видео. Много людей писали, что я сестра Эрлинга".Анастасия Костромитина

А уже накануне Анастасия сняла новое видео на любимую тему, но уже в компании лучшего снайпера НХЛ – Александра Овечкина.

Пока москвичка снимает свои клипы, Эрлинг Холанд вылетел с ЧМ-2026 и вернулся домой.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Норвегия - Англия
02:30, 08 июля 2026
Холанд неожиданно стал наследником "Дома Дракона"
Футбол Голы 9 Матчей Кряду
12:25, 06 октября 2025
Норвежский футболист "Ман Сити" забил в девятом матче подряд
Футбол Рекорд Норвегии
10:56, 11 октября 2024
Холанд стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок &quot;Кайрата&quot; Тимощук оценил адаптацию двух новичков &quot;Зенита&quot;
17:01, Сегодня
Экс-игрок "Кайрата" Тимощук оценил адаптацию двух новичков "Зенита"
Восемь медалей завоевали дзюдоисты Казахстана на международном турнире в Китайском Тайбэе
16:39, Сегодня
Восемь медалей завоевали дзюдоисты Казахстана на международном турнире в Китайском Тайбэе
Когда будет обсуждаться вопрос допуска баскетболистов России и Беларуси: решение ФИБА
16:20, Сегодня
Когда будет обсуждаться вопрос допуска баскетболистов России и Беларуси: решение ФИБА
Сатыбалды поручил усилить развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры
16:12, Сегодня
Сатыбалды поручил усилить развитие массового спорта и спортивной инфраструктуры
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: