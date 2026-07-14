Российская модель вмиг стала популярной из-за сходства со знаменитым форвардом

24-летняя москвичка Анастасия Костромитина за последнюю неделю стала всемирно знаменитой личностью. И все благодаря схожести с лидером сборной Норвегии по футболу Эрлингом Холандом, сообщает Zakon.kz.

Вся эта истории началась недавно, когда Анастасия на своей странице в Instagram выставила шуточный видеоклип, где она скопировала вылитый образ форварда "Манчестер Сити".

После того как Холанд стал героем матча против Бразилии, Костромитина проснулась звездой соцсетей. Ее ролик с момента выхода и на сегодняшний день набрал уже более 124 млн просмотров.

После такого взрыва в соцсетях российская модель вошла во вкус и уже выпустила другие ролики, связанные со своим знаменитым "двойником".

По словам самой девушки, она ранее слышала об этом футболисте и знакомые говорили об их сходстве.

"Сначала не понимала и не видела сходства. Даже было обидно от сравнений с мужчиной. Но сейчас я думаю по-другому, ничего нет плохого в том, что я похожа на такого крутого спортсмена. В итоге я решила сыграть на этом. Он стал очень популярным во время чемпионата мира, поэтому и сняла видео. Много людей писали, что я сестра Эрлинга". Анастасия Костромитина

А уже накануне Анастасия сняла новое видео на любимую тему, но уже в компании лучшего снайпера НХЛ – Александра Овечкина.

Пока москвичка снимает свои клипы, Эрлинг Холанд вылетел с ЧМ-2026 и вернулся домой.