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Спорт

Наставник сборной Аргентины рассказал о настрое игроков против Англии

Футбол Комент Тренера, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 14:32 Фото: Instagram/afaseleccion
В ночь на 16 июля на Чемпионате мира по футболу определится обладатель второй путевки в финал, за которую поборются сборные Англии и Аргентины, сообщает Zakon.kz.

За сутки до начала этого важного матча главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поведал о подготовке своей команды к битве с англичанами.

"Возможно, будут какие-то изменения с учетом того, как будем готовиться к матчу. Наша цель – выйти на поле с лучшим составом, что у нас есть. Ребята находятся в хорошем состоянии. Мы сыграем в полуфинале чемпионата мира. Очень сложно добраться до этой стадии мундиаля, не пройдя через испытания и страдания".Лионель Скалони

Полуфинал между Англией и Аргентиной начнется 16 июля на стадионе "Мерседес Бенц Стэдиум" (Атланта, США), стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени. Зрители могут посмотреть прямую трансляцию на телеканале Qazsport.

"У соперника есть отличные футболисты, которых мы постараемся нейтрализовать. Должны по достоинству оценить то, чего достигли. Оставим на поле все силы, чтобы попытаться выйти в финал. У нас более чем достаточно желания и амбиций, чтобы добиться большего. Постараемся больше владеть мячом и не давать сопернику никаких шансов для организации каких-то атак". Лионель Скалони

Пока обе команды готовятся к предстоящему сражению, минувшей ночью определился первый финалист ЧМ-2026, которым стала сборная Испании.

Тактика, разработанная наставником "Ля Роха" Луисом де ла Фуэнте, сыграла свою роль и не дала французам никаких шансов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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