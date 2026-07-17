"Кайрат" приобрел португальского хавбека перед игрой с "Омонией"

Чемпион Казахстана, алматинский футбольный клуб "Кайрат", объявил о подписании контракта с португальским полузащитником Густаво Мендонсом. Соглашение с игроком рассчитано до конца 2029 года, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы "желто-черных", 23-летний центральный полузащитник Густаво родился в португальской Браге и является воспитанником академии "Бенфика".

Футболист выступал за португальские клубы "Канелаш 2010" и АВС, вместе с которым по итогам сезона 2023/24 завоевал путевку в Высший дивизион чемпионата Португалии.

В прошедшем сезоне Мендонса защищал цвета АВС в Примейра-лиге, где сыграл 22 матча. Всего за этот клуб полузащитник сыграл 58 встреч, забил два гола и отдал две передачи.

Густаво также имеет опыт выступления за молодежную сборную Португалии (U-20).

Проверка новичка, возможно, произойдет уже завтра в рамках игр КПЛ-2026, когда "Кайрат" встретится на выезде с "Атырау". Или его уже сразу выпустят в гостевой бой Лиги чемпионов УЕФА 21 июля против кипрской "Омонии".

А на днях главный конкурент алматинского клуба – "Ордабасы" – сделал весомый вклад на пути к финалу Кубка РК.