Американский нападающий с 25 шайбами за сезон присоединился к "Барысу"

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" объявил о подписании соглашения с американским форвардом Джастином Бэйли. Контракт рассчитан до 31 мая 2027 года, сообщает Zakon.kz.

Последние сезоны Бэйли провел в Северной Америке. В прошлом чемпионате он выступал за фарм-клуб "Анахайма" – "Сан-Диего Галлз" в АХЛ. По итогам регулярного сезона нападающий стал лучшим снайпером команды, забросив 25 шайб и сделав 17 результативных передач в 71 матче.

Всего за карьеру в АХЛ 29-летний хоккеист провел более 500 встреч, в которых набрал 322 очка – 182 гола и 140 передач.

Рост Джастина Бэйли составляет 193 см, вес – 97 кг. Форвард играет с правым хватом.

Генеральный менеджер "Барыса" Леонид Метальников отметил, что клуб рассчитывает на результативность нового нападающего и его вклад в усиление атакующей линии команды.

Ранее сообщалось, что "Барыс" подписал забивного американского защитника с опытом игры в АХЛ.