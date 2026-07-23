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Спорт

Тренер "Кайрата" сделал заявление после поражения в Лиге чемпионов и оценил шансы команды

тренер Рафаэль Уразбахтин, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2026 12:58 Фото: fckairat.com
Главный тренер футбольного клуба "Кайрат" Рафаэль Уразбахтин высказался о поражении алматинской дружины от кипрской "Омонии" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА и оценил шансы выхода в третий раунд, сообщает Zakon.kz.

Выездной матч "Кайрата" против "Омонии" состоялся 22 июля 2026 года в столице Кипра Никосии. Алматинский клуб потерпел минимальное поражение – 0:1. Единственный гол был забит на 13-й минуте встречи.

"Как говорится, "первый тайм" мы проиграли, но есть еще "второй тайм". Дома постараемся показать более качественную игру и добиться положительного для нас результата. Мы надеемся на наши родные стены и на наших болельщиков. Также хотелось бы выразить уважение сопернику. Они сегодня играли в меньшинстве больше тайма и выглядели очень достойно", – заявил Рафаэль Уразбахтин, отвечая на вопросы журналистов 23 июля.

Представители СМИ поинтересовались, что думает главный тренер "Кайрата" об "Омонии" после первой игры, и попросили поделиться планом на ответную игру в Алматы.

"Я сразу говорил, что это хорошая и качественная команда с очень квалифицированными футболистами и тренером. Поэтому мы в их уровне не сомневались. Да, немного матч пошел не по их сценарию. Они не смогли показать свои лучшие качества, потому что после удаления играли по счету. Что касается ответного матча, то ничего не могу говорить, потому что у нас через три дня важная игра в чемпионате", – ответил Рафаэль Уразбахтин.

Он подчеркнул, что алматинскому клубу важно сейчас добраться до дома, восстановиться и готовиться к матчу в чемпионате.

"Оба матча очень важные. Мы будем идти от игры к игре. Там достаточно дней для восстановления. Мы не будем разделять. Будем максимально готовиться к следующей игре в чемпионате, после чего у нас будет время восстановиться и подготовиться к ответной игре с "Омонией", – отметил Рафаэль Уразбахтин.

Также его попросили оценить шансы команд на проход.

"В прошлом году мы на выезде проиграли "КуПСу" 2:0, а дома через неделю выиграли 3:0. Шансы есть всегда. Все будет зависеть от нас", – заявил Рафаэль Уразбахтин.

18 июля 2026 года стартовал первый игровой день 18-го тура казахстанской Премьер-лиги по футболу. Чемпион страны "Кайрат" на выезде уверенно переиграл "Атырау" со счетом 3:1. Судьба поединка была почти предрешена уже в первом тайме, когда у алматинского коллектива дублем отметился бразилец Эдмилсон.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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