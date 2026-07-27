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Спорт

Мбаппе сильно переживает из-за провала Франции на ЧМ-2026

Фанаты Мбаппе, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 04:44 Фото: Facebook/kylianmbappeofficiel
Капитан сборной Франции и лучший бомбардир в истории национальной команды Килиан Мбаппе сильно огорчен, что не смог привести французов к очередному титулу на минувшем чемпионате мира по футболу, сообщает Zakon.kz.

Ночью 19 июля сборная Франции завершила мировое первенство лишь на четвертом месте. И такое положение дел по сей день не отпускает Мбаппе.

27 июля футболист опубликовал в своих соцсетях развернутый пост.

"Мы не привезли домой командный трофей. Это больно, и не стану вам врать – так будет еще какое-то время. Я с гордостью принимаю звание лучшего бомбардира, но вместе с кубком оно было бы намного ценнее. Возможно, мы были должны подарить вам другой финал этой истории", – признался популярный футболист.

Много теплых слов он посвятил фанатам сборной, деловым партнерам и штабу футбольного клуба. Не осталась без благодарностей и принимающая сторона.

"Спасибо и всем, кто принимал нас в США на протяжении турнира. По своей сути футбол остается игрой. Игрой, к которой мы относимся очень серьезно, которой посвящаем всю жизнь и которую пытаемся освоить в совершенстве", – отметил Мбаппе.

Фанаты мгновенно отреагировали на обращение своего кумира в комментариях.

"Килиан, спасибо за это полное эмоций письмо. Ваши слова глубоко тронули нас. Великие чемпионы не только признаются своими победами, но и своей способностью восстанавливаться после испытаний. Ваша история, ваше мужество, ваша работа, ваша зрелость и ваш класс вдохновляют миллионы людей по всему миру", – ответили они.

В 2018 году спортсмен становился чемпионом мира, но на ЧМ-2022 Франция в составе с Мбаппе заняла второе место.

Другой популярный футболист – Эрлинг Холанд с радостью прокомментировал мемы о себе, которые появились в ходе этого мундиаля.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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