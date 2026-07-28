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Спорт

Кто выступит в перерыве матча "Кайрат" – "Омония"

Кайрат - Омония, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 07:15 Фото: Zakon.kz
Стало известно имя исполнительницы, которая приглашена в качестве специального гостя еврокубкового вечера, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы алматинского клуба, в перерыве матча "Кайрат" – "Омония" 29 июля выступит казахстанская исполнительница Liili. Именно она удостоилась чести стать специальным гостем еврокубкового вечера.

Кайрат – Омония, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 07:15

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

"В перерыве матча она исполнит свои самые известные хиты, а также впервые представит вживую одну из композиций с нового альбома", – говорится в сообщении клуба.

Это будет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и кипрской "Омонией". Он пройдет 29 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по казахстанскому времени.

Первый матч в Никосии завершился победой "Омонии" со счетом 1:0.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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