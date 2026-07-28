Кто выступит в перерыве матча "Кайрат" – "Омония"

Стало известно имя исполнительницы, которая приглашена в качестве специального гостя еврокубкового вечера, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы алматинского клуба, в перерыве матча "Кайрат" – "Омония" 29 июля выступит казахстанская исполнительница Liili. Именно она удостоилась чести стать специальным гостем еврокубкового вечера.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

"В перерыве матча она исполнит свои самые известные хиты, а также впервые представит вживую одну из композиций с нового альбома", – говорится в сообщении клуба.

Это будет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между алматинским "Кайратом" и кипрской "Омонией". Он пройдет 29 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:00 по казахстанскому времени.

Первый матч в Никосии завершился победой "Омонии" со счетом 1:0.