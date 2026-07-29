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Спорт

Известен предварительный список VIP-гостей на свадьбу Роналду

Футбол Свадьба Роналду, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:25 Фото: Instagram/GeorGinaGio
В 2025 году знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду наконец-то сделал предложение своей подруге Джорджине Родригес. Долгожданная свадьба известной пары должна состояться уже в ближайшее время, сообщает Zakon.kz.

В ноябре прошлого года уже писали, что свадьба Роналду и Родригес состоится после ЧМ-2026 на португальском острове Мадейра.

По информации некоторых СМИ, появился ряд подробностей подготовки к этому торжеству. Предположительно, мероприятие состоится в течение этой недели и его бюджет обойдется примерно в 12 миллионов долларов.

Свадьба Криштиану Джорджины, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2026 15:25

Фото: Instagram/GeorGinaGio

К этому часу уже известен список звездных гостей, в числе которых футболисты Рио Фердинанд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Родриго.

Возможно, за одним дастарханом будут непримиримые враги, а также бойцы UFC Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.

Из потенциальных гостей на свадьбе могут появиться актер Вин Дизель, артисты Рианна, Дженнифер Лопес, Дрейк и Трэвис Скотт, телеведущий Пирс Морган, блогер IShowSpeed и многие другие знаменитости.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес живут гражданским браком с 2016 года. У пары пятеро детей.

Стоит подчеркнуть, что муж сестры Роналду на днях стал фигурантом уголовного дела в Бразилии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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