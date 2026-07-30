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Спорт

Уразбахтин попросил игроков "Кайрата" еще раз пошуметь в Европе

Футбол Настрой Подопечным , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 14:16 Фото: Instagram/f.c.kairat
Казахстанские болельщики футбола до сих сор смакуют вчерашнюю победу "Кайрата" над кипрской "Омонией" в ответном матче второго раунда Лиги чемпионов УЕФА. В особенности фанаты восхищаются двумя великолепными сейвами в исполнении Темирлана Анарбекова, сообщает Zakon.kz.

Говоря и восхваляя подвиги казахстанского клуба, нельзя забывать и о сопернике, который дважды играл в меньшинстве.

"Омония", играя накануне вдевятером, могла фантастическим образом увезти победу из Алматы в серии пенальти, если бы не мастерство Анарбекова.

После подобных матчей "Кайрат" намерен прыгнуть еще выше по турнирной сетке Лиги чемпионов УЕФА. Команда Рафаэля Уразбахтина прошла уже полпути, остаются два самых серьезных, но очень трудных шага.

Об этом и о том, что нужно сделать чемпиону страны в ближайшие три недели, высказался перед своими подопечными наставник "желто-черных".

"До игры говорил вам: главное – верить в себя, что у вас в голове. В очередной раз доказали, что вы можете. Но это минимум, мы можем замахнуться на большее – и мы способны на большее. Год назад сказал: давайте пошумим. А теперь попробуем, чтобы снова я эту фразу повторил".Рафаэль Уразбахтин

Из оставшихся двух шагов "Кайрата" первым будет болгарский "Левски". Первый матч в этом противостоянии состоится уже 4 августа в Софии, а ответная игра запланирована в Туркестане 11 августа.

Если чемпион страны справился со своей задачей, то другой наш коллектив – "Тобыл" – через несколько часов выйдет на родное поле в Костанае, чтобы попытаться выиграть путевку в третий раунд отбора Лиги конференций УЕФА.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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