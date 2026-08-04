Напарником Дастана Сатпаева по "Челси" стал бронзовый призер ЧМ-2026
Договор с игроком сборной Англии подписан накануне. Хендерсон только недавно прибыл с чемпионата мира, где был награжден бронзовой медалью.
Джордан ранее выступал за "Брентфорд", за который отыграл 32 матча и забил один мяч. Опытный полузащитник стал очередным громким приобретением "аристократов", которые очень мощно готовятся к старту нового сезона в АПЛ.
За последние несколько недель "синие" купили ряд известных футболистов – конкуренция в атакующей линии у клуба сейчас как никогда внушительная.
Сам же клуб, где ныне пробует свои силы и наш талант Дастан Сатпаев, находится в Гонконге на предсезонном туре.
Таким образом, "Челси" выполнил свои цели и за несколько суток приобрел двух опытных бойцов сборной Англии – Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека.