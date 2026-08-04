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Спорт

Напарником Дастана Сатпаева по "Челси" стал бронзовый призер ЧМ-2026

Футбол Игрок Челси, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:34 Фото: Instagram/ChelseaFc
Лондонский футбольный клуб "Челси" подписал 36-летнего Джордана Хендерсона на правах свободного агента. Контракт с опытным хавбеком согласован на ближайшие два года, сообщает Zakon.kz.

Договор с игроком сборной Англии подписан накануне. Хендерсон только недавно прибыл с чемпионата мира, где был награжден бронзовой медалью.

Джордан ранее выступал за "Брентфорд", за который отыграл 32 матча и забил один мяч. Опытный полузащитник стал очередным громким приобретением "аристократов", которые очень мощно готовятся к старту нового сезона в АПЛ.

За последние несколько недель "синие" купили ряд известных футболистов – конкуренция в атакующей линии у клуба сейчас как никогда внушительная.

Сам же клуб, где ныне пробует свои силы и наш талант Дастан Сатпаев, находится в Гонконге на предсезонном туре.

Таким образом, "Челси" выполнил свои цели и за несколько суток приобрел двух опытных бойцов сборной Англии – Джордана Хендерсона и Дэнни Уэлбека.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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