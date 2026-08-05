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Спорт

25 казахстанских триатлетов выступят на Кубке Азии в Туркестане

25 казахстанских триатлетов выступят на Кубке Азии в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 20:12 Фото: olympic.kz
В Туркестане 9 августа пройдет этап юниорского Кубка Азии по триатлону. В заявку сборной Казахстана на домашний турнир вошли 25 спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Страну на крупном международном турнире представят Алуа Нурмухамет, Калерия Шнайдер, Софья Колюка, Сара Маралбекова, Даяна Карим, Рамазан Айнегов, Матвей Шевнин, Арсений Шевченко, Альхам Мурат, Гор Депершмидт, Нурасыл Сапарбек, Владимир Пильтяев, Еламан Балабаев, Фёдор Кузнецов, Бекасыл Есимхан, Яромир Пяк, Александр Синельник, Филипп Дёмин, Мухамедияр Алимжан, Артём Бедрин, Алинур Ергалиулы, Рамазан Анарбай, Ералы Сейитбек, Даниал Жанабек, Ярослав Марсов.

8 августа состоятся соревнования среди взрослых.

Ранее сообщалось, что казахстанцы стали обладателями 17 медалей на турнире по плаванию в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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