Казахстанка завоевала "золото" на юниорском этапе Кубка Европы по триатлону среди юниоров

Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по триатлону Диана Ержанова завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы по триатлону среди юниоров в Изворани (Румыния), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка показала первый результат, преодолев дистанцию за 00:35:41. Второй на финише была Тунде Крисан (Румыния) – 00:35:48. Замкнула тройку лучших итальянка Элис Вентре – 00:35:50. Алуа Нурмухамет стала пятой (00:36:03), Калерия Шнайдер – шестой (00:36:07), Аида Ким – девятой (00:36:13). Ранее сообщалось, что казахстанский борец завоевал "бронзу" международного турнира в Венгрии.

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