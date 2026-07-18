#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
469.83
536.83
5.97
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
469.83
536.83
5.97
Спорт

Казахстанка завоевала "золото" на юниорском этапе Кубка Европы по триатлону среди юниоров

Диана Ержанова стала первой на юниорском этапе Кубка Европы по триатлону среди юниоров, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2026 21:06 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по триатлону Диана Ержанова завоевала золотую медаль на этапе Кубка Европы по триатлону среди юниоров в Изворани (Румыния), сообщает Zakon.kz.

Спортсменка показала первый результат, преодолев дистанцию за 00:35:41.

Второй на финише была Тунде Крисан (Румыния) – 00:35:48. Замкнула тройку лучших итальянка Элис Вентре – 00:35:50.

Алуа Нурмухамет стала пятой (00:36:03), Калерия Шнайдер – шестой (00:36:07), Аида Ким – девятой (00:36:13).

Ранее сообщалось, что казахстанский борец завоевал "бронзу" международного турнира в Венгрии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Казахстанка завоевала &quot;золото&quot; на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ
20:41, 04 января 2025
Казахстанка завоевала "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в ОАЭ
казахстанцы завоевали &quot;золото&quot; на Кубке мира
23:36, 19 января 2025
Юниорская команда Казахстана завоевала "золото" Кубка мира по фехтованию в Бахрейне
Пятиборцы из Казахстана завоевали &quot;золото&quot; на этапе Кубка мира в Турции
00:07, 22 апреля 2024
Пятиборцы из Казахстана завоевали "золото" на этапе Кубка мира в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Кайрат&quot; обыграл &quot;Атырау&quot; и возглавил турнирную таблицу КПЛ
21:54, Сегодня
"Кайрат" обыграл "Атырау" и возглавил турнирную таблицу КПЛ
Появилось видео поражения Шевченко от Циципаса в полуфинале турнира АТР в Швейцарии
21:04, Сегодня
Появилось видео поражения Шевченко от Циципаса в полуфинале турнира АТР в Швейцарии
&quot;Женис&quot; вырвал ничью в матче с &quot;Улытау&quot; в 18-м туре КПЛ
20:27, Сегодня
"Женис" вырвал ничью в матче с "Улытау" в 18-м туре КПЛ
&quot;Кызылжар&quot; и &quot;Тобыл&quot; сыграли вничью в 18-м туре КПЛ
20:03, Сегодня
"Кызылжар" и "Тобыл" сыграли вничью в 18-м туре КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: