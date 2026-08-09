Курьезный эпизод в Бразилии: футболист провалился в тоннель после гола

Курьезный эпизод произошел 8 августа на стадионе Коуту Перейра во время матча 22-го тура чемпионата Бразилии между "Коритибой" и "Шапекоэнсе", сообщает Zakon.kz.

На 45-й минуте центральный защитник и капитан хозяев Джейси Мараньяо забил гол со стандартного положения. Во время празднования футболист перепрыгнул через рекламный щит, однако приземлился прямо в лестничный проем, ведущий в подземный тоннель стадиона, и провалился вниз.

Мараньяо сразу направился в тоннель, чем обеспокоил партнеров по команде. Врачи "Коритибы" оказали ему первую помощь. Позже футболист вернулся на поле, но был заменен уже в начале второго тайма – по данным Cazé TV, причиной стала травма, полученная во время празднования. На скамейке запасных защитник прикладывал лед к области лодыжки.

При этом сам гол Мараньяо не был засчитан: после просмотра VAR судьи зафиксировали положение вне игры.

Матч завершился победой "Коритибы" со счетом 2:1. Победный гол на 82-й минуте забил бывший футболист московского "Спартака" Педро Роша.

Примечательно, что это не первый подобный случай на Коуту Перейре. В 2014 году камерунский нападающий Жоэль, выступавший за "Коритибу", также провалился в тот же подземный проход после того, как отпраздновал забитый мяч, перепрыгнув через рекламный щит.

Ранее южнокорейскую футбольную ассоциацию обвинили в оплате интимных услуг судьям.