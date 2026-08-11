Тренер "Левски" рассказал о своем беспокойстве перед матчем с "Кайратом"

Вечером 11 августа в Туркестане пройдет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" примет болгарский "Левски", сообщает Zakon.kz.

За день до этого поединка главный тренер гостевой команды Хулио Веласкес провел пресс-конференцию, где он поделился своим мнением о важном ответном противостоянии.

"Примерно представляю, что может показать сегодня "Кайрат". Кстати, у них есть чему поучиться, – увидели это в игре против "Омонии". Неделю назад они пытались прессинговать нас, а затем перегруппировывались в центре и обороне. Мы должны быть готовы ответить в атаке, чтобы быть опасными. Они также демонстрировали различные интересные моменты, когда владели мячом. Мы должны знать, как защищаться и как действовать в моменты, когда мяч находится у них. Самое важное – понять во время матча, что от нас требуется". Хулио Веласкес

Испанский наставник также не скрыл, что опасается состояния погоды в день матча с "Кайратом". Сегодня в Туркестане ожидается температура +40, но возможен небольшой спад во время игры.

"Обеспокоен высокими температурами, поэтому приехали на матч раньше, чтобы не проводить здесь тренировку в день приезда и привыкнуть к климату. Это фактор, который необходимо принять во внимание. Мы должны показать, что готовы, без всяких оправданий. Команда находится в хорошем эмоциональном состоянии. Атмосфера довольно позитивная и довольно хорошая". Хулио Веласкес

Встреча "Кайрат" – "Левски" начнется в 20:00, прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на телеканале Qazsport.

Первый матч между этими командами, который прошел неделю назад в Софии, завершился минимальной победой болгарского коллектива со счетом 1:0.