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Спорт

Официально: Овечкин подписал новый контракт с "Вашингтон Кэпиталз"

Хоккей Контракт Новый, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 09:45 Фото: Instagram/capitals
Болельщики мирового хоккея наконец-то дождались долгожданного ответа от самого популярного игрока NHL, знаменитого российского форварда Александра Овечкина о продолжении его карьеры, сообщает Zakon.kz.

40-летний хоккеист не стал ничего придумывать, менять клуб или Лигу, и по мнению большинства экспертов, воспользовался самым наилучшим вариантом.

Овечкин подписал контракт со своей прежней командой – "Вашингтон Кэпиталз", где добился исторических рекордов за 21-летнюю карьеру.

Александр по новому контракту будет получать 1 млн долларов в виде базовой зарплаты, а также бонус в размере 4,75 млн минимум за сыгранные 10 матчей. Также предусмотрен подписной бонус в размере 3,25 млн. В итоге у него набирается 9 млн на предстоящий год.

Ови является лучшим снайпером в истории NHL – 929 шайб.

Пока россиянин будет готовиться к возвращению за океан, его бывший напарник по "Вашингтону" Гаррет Пилон надел майку казахстанского "Барыса".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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