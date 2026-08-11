"Кайрат" снова проиграл "Левски" и вылетел из Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/f.c.kairat
Несколько минут назад в Туркестане завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" уступил болгарскому "Левски" с минимальным счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.
Единственный и победный мяч в составе гостей в самом начале поединка забил бразильский нападающий Рейналдо.
Этот результат не изменился до финального свистка арбитра, несмотря на всяческие старания со стороны чемпиона Казахстана переломить ситуацию.
В итоге по сумме двух встреч (2:0) в плей-офф квалификаций Лиги чемпионов проходит болгарский коллектив.
Что касается "Кайрата", то "желто-черные" теперь сыграют в плей-офф отбора Лиги Европы, где они встретятся с победителем пары ПАОК (Греция) – "Андерлехт" (Бельгия).
Соперник, дата и место проведения следующих игр команды Рафаэля Уразбахтина во втором по значимости клубном турнире Европы будут известны чуть позже.
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