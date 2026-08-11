"Кайрат" снова проиграл "Левски" и вылетел из Лиги чемпионов УЕФА

Несколько минут назад в Туркестане завершился ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, где казахстанский "Кайрат" уступил болгарскому "Левски" с минимальным счетом 0:1, сообщает Zakon.kz.

Единственный и победный мяч в составе гостей в самом начале поединка забил бразильский нападающий Рейналдо.

Этот результат не изменился до финального свистка арбитра, несмотря на всяческие старания со стороны чемпиона Казахстана переломить ситуацию.

В итоге по сумме двух встреч (2:0) в плей-офф квалификаций Лиги чемпионов проходит болгарский коллектив.

Что касается "Кайрата", то "желто-черные" теперь сыграют в плей-офф отбора Лиги Европы, где они встретятся с победителем пары ПАОК (Греция) – "Андерлехт" (Бельгия).

Соперник, дата и место проведения следующих игр команды Рафаэля Уразбахтина во втором по значимости клубном турнире Европы будут известны чуть позже.