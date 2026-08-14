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Спорт

ФК "Карабах" оставил киевское "Динамо" без еврокубков в нынешнем сезоне

Футбол Победа Динамо Киев, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 13:15 Фото: Instagram/fkqarabagh
Легендарный украинский футбольный клуб "Динамо" (Киев) в последние годы особо не радует своих болельщиков на международных турнирах. На этот раз "киевляне" не смогли пробиться в основной раунд хоть одного из трех еврокубков, сообщает Zakon.kz.

Накануне самый титулованный клуб постсоветского пространства вылетел из Лиги конференций УЕФА, проиграв азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче третьего раунда квалификации.

"Динамо" (Киев) в гостях уступил со счетом 0:2, первое противостояние между этими командами закончилось с результатом 1:0 в пользу коллектива из Украины.

Тем самым команда Виталия Буяльского впервые за последние три сезона не сыграет в групповом раунде еврокубков.

Год назад "Динамо" играло в общем этапе Лиги конференций УЕФА и заняло там 27-е место в турнирной таблице.

В итоге теперь в основном этапе еврокубков от Украины выступит только "Шахтер". Дружина из Донецка выступит в общем этапе Лиги чемпионов.

В свою очередь "Карабах", который в прошлом году "пошумел" в самом престижном клубном турнире Европы, ныне ставит высокие задачи в Лиге конференций.

Между прочим, честь Азербайджана в текущем евросезоне защищают два коллектива, "Сабах" с казахстанским вратарем Стасом Покатиловым попробует пробиться в основу Лиги чемпионов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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