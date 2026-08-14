ФК "Карабах" оставил киевское "Динамо" без еврокубков в нынешнем сезоне
Накануне самый титулованный клуб постсоветского пространства вылетел из Лиги конференций УЕФА, проиграв азербайджанскому "Карабаху" в ответном матче третьего раунда квалификации.
"Динамо" (Киев) в гостях уступил со счетом 0:2, первое противостояние между этими командами закончилось с результатом 1:0 в пользу коллектива из Украины.
Тем самым команда Виталия Буяльского впервые за последние три сезона не сыграет в групповом раунде еврокубков.
Год назад "Динамо" играло в общем этапе Лиги конференций УЕФА и заняло там 27-е место в турнирной таблице.
В итоге теперь в основном этапе еврокубков от Украины выступит только "Шахтер". Дружина из Донецка выступит в общем этапе Лиги чемпионов.
В свою очередь "Карабах", который в прошлом году "пошумел" в самом престижном клубном турнире Европы, ныне ставит высокие задачи в Лиге конференций.
Между прочим, честь Азербайджана в текущем евросезоне защищают два коллектива, "Сабах" с казахстанским вратарем Стасом Покатиловым попробует пробиться в основу Лиги чемпионов.