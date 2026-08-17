Когда и во сколько начинается матч Рыбакиной против Френх в Цинциннати

Несколько часов осталось до старта поединка казахстанки Елены Рыбакиной и польской теннисистки Магдалены Френх (№41 WTA) в рамках третьего круга женского "Мастерса" в американском Цинциннати, сообщает Zakon.kz.

Эта встреча за выход в четвертый раунд одиночного разряда WTA-1000 пройдет сегодня на P&G Stadium Court. Примерное начало – в 21:30 по казахстанскому времени.

По расписанию матч Рыбакиной и Френч стоит вторым запуском, а перед ними на корт выйдут еще одна представительница Польши Ига Швентек (№7) и гречанка Мария Саккари (№29).

Для казахстанки это будет вторая игра на этом турнире. Днем ранее она одолела американку Тэйлор Таунсенд – 6:3, 6:4.

"Думаю, мы с командой прекрасно подготовились, и надеюсь, что смогу пройти дальше. Магдалена Френх – еще один непростой соперник. Но я чувствую, что для меня самое важное – это фокусироваться на себе, как можно лучше восстановиться и прийти на игру с запасом энергии и хорошей подачей. Надеюсь, это будет хороший матч". Елена Рыбакина

После некоторого отсутствия накануне в боксе у Рыбакиной появился ее тренер Стефано Вуков. Как отразится его присутствие, можно будет увидеть и оценить в ближайших матчах нашей спортсменки.

Если игры женской сетки "Мастерса" в Цинциннати начались без сюрпризов, то у мужчин на старте этих соревнований сразу же вылетел один из главных фаворитов – Бен Шелтон, который только что первенствовал в Монреале.