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Спорт

"Барыс" одержал первую победу на Кубке Башкортостана-2026 по хоккею

Хоккей Победа Лада, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 16:11 Фото: Instagram/barys_official
В заключительный игровой день Кубка республики Башкортостан первыми на лед вышли хоккеисты тольяттинской "Лады" и казахстанского "Барыса", сообщает Zakon.kz.

В этой встрече успех с минимальным преимуществом 2:1 отпраздновали игроки столичного коллектива. Счет открыли хоккеисты "Лады", у которых отличился Расим Шакиров.

Волевую победу "Барысу" принесли голы в исполнении Ансара Шайхмедденова и Семёна Симонова.

Подопечные Михаила Кравца вырвали победу за 1 минуту и 43 секунды до финальной сирены.

В итоге казахстанская дружина добилась первой победы на этом турнире после двух подряд неудач.

На старте этих соревнований "Барыс" потерпел поражение от "Салавата Юлаева" (1:4), а затем нас огорчили хоккеисты "Амура" (1:5).

Итоговое распределение команд в таблице станет известно после последнего поединка турнира, где сегодня вечером уфимский клуб сыграет с представителями Хабаровска.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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