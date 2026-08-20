"Барыс" одержал первую победу на Кубке Башкортостана-2026 по хоккею

В заключительный игровой день Кубка республики Башкортостан первыми на лед вышли хоккеисты тольяттинской "Лады" и казахстанского "Барыса", сообщает Zakon.kz.

В этой встрече успех с минимальным преимуществом 2:1 отпраздновали игроки столичного коллектива. Счет открыли хоккеисты "Лады", у которых отличился Расим Шакиров.

Волевую победу "Барысу" принесли голы в исполнении Ансара Шайхмедденова и Семёна Симонова.

Подопечные Михаила Кравца вырвали победу за 1 минуту и 43 секунды до финальной сирены.

В итоге казахстанская дружина добилась первой победы на этом турнире после двух подряд неудач.

На старте этих соревнований "Барыс" потерпел поражение от "Салавата Юлаева" (1:4), а затем нас огорчили хоккеисты "Амура" (1:5).

Итоговое распределение команд в таблице станет известно после последнего поединка турнира, где сегодня вечером уфимский клуб сыграет с представителями Хабаровска.