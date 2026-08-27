На матч "Андерлехт" – "Кайрат" проданы все билеты

26 августа в пресс-службе бельгийского клуба рассказали о продаже всех билетов на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

Также из публикации клуба следует, что за 45, 55 и 65 евро еще можно купить билеты VIP-класса.

Известно, что определенное количество билетов предусмотрено для фанатов "Кайрата". При этом отсутствует информация о реализации билетов для болельщиков желто-черных и сколько их фанатов будут находится на трибунах в Брюсселе.

Ответный матч состоится 27 августа в Брюсселе на стадионе Lotto Park. Начало игры в 23:30 по времени Казахстана.

20 августа на Центральном стадионе в Алматы во время первого матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Кайратом" и "Андерлехтом" присутствовали только 18 фанатов из Бельгии. Также на послематчевой пресс-конференции главный тренер "Андерлехта" Витор Бруну отметил, что в ответном матче он отнесется к "Кайрату" с таким же уважением, как и на матче в Алматы.